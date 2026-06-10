Doanh số Xiaomi 17T Series tăng 40% sau một tuần ra mắt

Sau một tuần ra mắt và mở đặt trước tại Việt Nam (29-5 đến 8-6-2026), Xiaomi 17T Series đã ghi nhận sức hút mạnh mẽ trên thị trường. doanh số đặt trước tăng 40% so với thế hệ tiền nhiệm Xiaomi 15T Series.

Xiaomi 17T Series được nâng cấp toàn diện từ hệ thống camera đồng phát triển cùng Leica.

Kết quả này phần nào phản ánh sự dịch chuyển trong phân khúc smartphone cận cao cấp, khi người dùng ngày càng chú trọng cả trải nghiệm, giá trị sử dụng và hiệu năng tương xứng với mức giá.

Xiaomi 17T Series được nâng cấp toàn diện từ hệ thống camera đồng phát triển cùng Leica với điểm nhấn Leica 5x Telephoto trên cả phiên bản tiêu chuẩn và Pro, đến hiệu năng, thiết kế, cùng các chính sách bán hàng và hậu mãi hướng đến trải nghiệm người dùng. Xiaomi 17T Series đã tiếp nối thành công của dòng Xiaomi T tại Việt Nam. Trước đó, thế hệ Xiaomi 15T Series cũng đã từng ghi nhận mức tăng trưởng 50% trong năm 2025.

Ông Niu Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam chia sẻ:“Kết quả đặt trước của Xiaomi 17T Series ghi nhận tín hiệu tích cực tại thị trường Việt Nam, cho thấy sự đúng đắn của Xiaomi khi định hướng mang công nghệ chất lượng cao đến gần hơn với nhiều người dùng. Xiaomi 17T Series không chỉ là một thế hệ smartphone cận cao cấp mới, mà còn là lựa chọn xứng đáng trong tầm giá, mang lại sự cân bằng giữa nhiếp ảnh, hiệu năng, thiết kế và chế độ hậu mãi, tương xứng với giá trị người dùng đầu tư.”

Xiaomi tiếp tục kéo dài chương trình ưu đãi trực tiếp 3.500.000 đồng dành cho toàn bộ dòng sản phẩm đến hết ngày 21-6-2026. Chương trình ưu đãi này cùng với hạn mức thu cũ đổi mới lên đến 3.000.000 đồng mang đến thêm cơ hội để người dùng sở hữu sản phẩm với mức giá tốt cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi khác

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