AWS phát triển AI-first hiệu quả choTechcom Life

Đứng trong Top 5 đơn vị có doanh thu phí bảo hiểm mới cao nhất tính đến hết tháng 4-2026 là thành tựu bứt phá ngoạn mục của Techcom Life với chiến lược AI-first xây dựng trên nền tảng đám mây và dịch vụ GenAI của Amazon Web Services (AWS).

Techcom Life với chiến lược AI-first.

Ông Mukesh Pilania, CEO Techcom Life, cho biết: “AI được Techcom Life tích hợp vào mọi khâu, từ nhân sự, marketing đến thẩm định bảo hiểm, bồi thường và CNTT. Đây không đơn thuần là công cụ phục vụ khách hàng mà là yếu tố cốt lõi trong văn hóa nội bộ của tổ chức. AWS đã giúp chúng tôi mở rộng quy mô và tiếp cận khách hàng Việt Nam một cách hiệu quả".

Triết lý "AI-first" của Techcom Life đặt trí tuệ nhân tạo làm điểm khởi đầu cho mọi vận hành; con người đóng vai trò quyết định ở những vấn đề phức tạp đòi hỏi sự đồng cảm hoặc tuân thủ quy định. Trụ cột vận hành của Techcom Life là iProtek – nền tảng AI được phát triển riêng, quản lý toàn bộ vòng đời hợp đồng bảo hiểm từ thẩm định và phát hành đến giải quyết bồi thường. Toàn bộ kỹ sư của công ty sử dụng Kiro – môi trường phát triển tích hợp AI của AWS – để liên tục nâng cấp iProtek và phát triển tính năng mới.

Thông qua bộ đôi công nghệ này, Techcom Life không chỉ hỗ trợ tối đa cho đại lý tư vấn mà đang tái định hình toàn diện trải nghiệm của khách hàng, biến một quy trình vốn phức tạp trở nên vô cùng thuận tiện và minh bạch. Với những kết quả đó, iProtek vừa được vinh danh là “Sáng kiến Công nghệ Bảo hiểm bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam” (Best Retail Insurance Technology Initiative in Vietnam) tại The Asian Banker Award năm 2026 – một trong những giải thưởng uy tín nhất ngành tài chính ngân hàng quốc tế.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, chia sẻ: “Khách hàng Việt Nam rất tinh tường và phản hồi tích cực dành cho Techcom Life cho thấy nhu cầu về sản phẩm bảo hiểm liền mạch, an toàn là có thực. GenAI chính là chất xúc tác cho Techcom Life, cùng với việc xây dựng trên đám mây AWS ngay từ đầu. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng Techcom Life và là đối tác đám mây ưu tiên, cùng họ tiếp tục đổi mới sáng tạo và mở rộng quy mô tại Việt Nam”.

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