LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới loại bỏ đến 99,999% các hạt bụi siêu mịn

LG Electronics (LG) đã thiệu máy lọc không khí LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới, là bản nâng cấp toàn diện về hiệu suất và công nghệ, mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động cho các gia đình hiện đại.

LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới được phát triển để xử lý toàn diện những vấn đề từ bụi mịn, khí độc...

LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới sở hữu màng lọc đa tầng tích hợp với ba lớp lọc chuyên sâu. Màng lọc thô giữ lại bụi lớn, tóc và lông thú cưng; màng lọc HEPA H13 loại bỏ bụi mịn PM0.01 và các chất gây dị ứng; và màng lọc than hoạt tính có nhiệm vụ khử mùi cùng các khí độc hại.

Đặc biệt, màng lọc chuẩn HEPA H13 cho phép thiết bị loại bỏ hiệu quả đến 99,999% các hạt bụi siêu mịn có kích thước chỉ PM0.01, kết hợp cùng công nghệ LG Ionizer liên tục giải phóng các ion mang điện tích để trung hòa và vô hiệu hóa các tác nhân có hại trong không khí.

LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới mang đến ngôn ngữ thiết kế tinh giản, với thiết kế hình trụ đặc trưng, sản phẩm sở hữu khả năng hút và lọc không khí 360˚ từ mọi hướng, phân phối luồng khí sạch toàn diện đến mọi ngóc ngách trong phòng. Màu trắng thanh lịch cùng các đường nét bo tròn hiện đại giúp sản phẩm dễ dàng hòa hợp với mọi phong cách kiến trúc như một món đồ nội thất.

Thiết bị được trang bị cảm biến bụi mịn PM1.0 và cảm biến mùi để theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực. Hệ thống đèn LED thông minh hiển thị trực quan thông qua 4 sắc màu (Xanh lá, Vàng, Cam, Đỏ) giúp người dùng dễ dàng nhận biết mức độ trong lành của môi trường sống.

Chế độ Tiết kiệm năng lượng AI+ tự động phân tích và dự đoán chất lượng không khí của ngày tiếp theo dựa trên dữ liệu thu thập được từ 3 ngày trước đó. Nhờ đó, thiết bị tự động điều chỉnh hoạt động để giảm tiêu thụ năng lượng không cần thiết và tăng hiệu quả tổng thể, giúp giảm điện năng tiêu thụ và tăng tuổi thọ bộ lọc. Ngoài ra, thông qua ứng dụng LG ThinQ, người dùng có thể dễ dàng quản lý thiết bị, kiểm tra tình trạng bộ lọc và điều khiển từ xa mọi lúc, mọi nơi.

“LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới được phát triển để xử lý toàn diện những vấn đề từ bụi mịn, khí độc, vi khuẩn, đồng thời tự học và điều chỉnh theo thói quen sử dụng thực tế của từng gia đình. Đây là hướng đi mà LG theo đuổi: công nghệ không chỉ vận hành hiệu quả mà còn thích nghi với cuộc sống của người dùng”, ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam chia sẻ.

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