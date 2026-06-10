AWS giúp các nhà bán lẻ xây dựng trợ lý mua sắm AI của riêng mình

Tận dụng kinh nghiệm và tri thức từ trợ lý Alexa for Shopping AI Assistant của Amazon, AWS ra mắt Agentic Shopping Assistant, trợ lý AI dành cho ngành bán lẻ.

Agentic Shopping Assistant, trợ lý AI dành cho ngành bán lẻ giúp ích cho việc kinh doanh.

Giải pháp cung cấp nền tảng kỹ thuật sẵn sàng cho triển khai, bao gồm hướng dẫn kiến trúc, mã nguồn và sự đồng hành của chuyên gia AWS cùng các đối tác tích hợp hệ thống… giúp nhà bán lẻ đưa trải nghiệm mua sắm tương tác vào vận hành chỉ trong vài tuần, thay vì mất hàng năm nếu tự xây dựng từ đầu. Mỗi triển khai được thiết kế riêng theo danh mục sản phẩm, tệp khách hàng và môi trường mua sắm của từng nhà bán lẻ, từ bản sắc thương hiệu đến chuyên môn ngành hàng.

Trợ lý Agentic Shopping Assistant được xây dựng trên các dịch vụ AWS như Amazon Bedrock, AgentCore và OpenSearch… đã kiểm chứng qua hàng tỷ tương tác mua sắm thực tế trên Amazon.com. Kate Spade là thương hiệu đầu tiên triển khai giải pháp này vào thực tế. Tapestry đã ra mắt Kate Spade AI Gift Concierge, trợ lý AI bán lẻ đầu tiên sẵn sàng cho triển khai thực tế, xây dựng trên Amazon Bedrock AgentCore, chuyên phục vụ khoảnh khắc khó nhất khi mua sắm…

Yang Lu, Giám đốc Thông tin và Kỹ thuật số tại Tapestry, chia sẻ tại lễ ra mắt: "Chúng tôi rất kỳ vọng vào những khả năng mà thương mại ứng dụng công nghệ agentic có thể mang đến cho khách hàng. AWS đưa ra công thức, còn chúng tôi cùng nhau xây dựng phần tùy biến mà người tiêu dùng thực sự cần".

KIM THANH