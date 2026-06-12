LG cùng chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”

Trong khuôn khổ chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”, LG Electronics Việt Nam vừa chính thức ra mắt không gian sống lấy cảm hứng từ nhịp sống sôi nổi của nghệ sĩ MINHO (SHINee) tại không gian trải nghiệm Another Saigon by LG.

LG WashTower tự động tối ưu chu trình giặt sấy, giúp trang phục của MINHO luôn sạch thơm và được chăm sóc tối ưu.

Không gian sống của MINHO tại Another Saigon được thiết kế dành riêng cho lối sống với nhịp vận động liên tục, song hành cùng các giải pháp công nghệ thông minh giúp phục hồi năng lượng nhanh chóng.

Mang đặc trưng của một người hướng ngoại, phòng khách kết hợp gian bếp mở là tâm điểm kết nối của ngôi nhà, nơi MINHO chào đón bạn bè và những người thân yêu. Trải nghiệm giải trí tại đây phải đáp ứng đa dạng nhu cầu theo tâm trạng. Bộ đôi TV LG OLED evo AI G6 và loa di động LG xboom Stage 501 biến không gian này trở thành một sân khấu karaoke bùng nổ hay một khán đài thể thao cuồng nhiệt.

Bên cạnh giải trí, gian bếp còn là một "trạm sạc" năng lượng của MINHO. Trung tâm của khu vực này là tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView với tính năng Ice Solution cung cấp ba loại đá: đá viên, đá bào và đá tròn giúp MINHO giải nhiệt tức thì và hỗ trợ phục hồi thể lực nhanh chóng.

Trang phục của MINHO cũng cần được chăm sóc kỹ càng. Tháp giặt sấy LG WashTower với công nghệ AI DD tự động nhận diện chất liệu, trọng lượng và mức độ bẩn để đề xuất chu trình phù hợp, giữ cho áo quần luôn sạch thơm mà không ảnh hưởng đến sợi vải.

Tại phòng thay đồ, tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler giữ cho mọi trang phục luôn ở tình trạng hoàn hảo nhất. Thiết bị đồng thời hoạt động như một máy hút ẩm, duy trì bầu không khí khô ráo và thoáng mát cho toàn bộ căn phòng.

Góc làm việc của nam nghệ sĩ được thiết kế như một ốc đảo bí mật, nơi MINHO có thể thư giãn với các tựa game tốc độ cao trên màn hình LG UltraGear OLED 5K2K kích thước 45 inch hoặc thỏa sức sáng tạo với đam mê âm nhạc cùng loa LG xboom.

Trái ngược với sự sôi động bên ngoài, phòng ngủ là không gian tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào của phố thị. Điều hòa LG DUALCOOL AI và máy lọc không khí LG PuriCare 360 Alpha PET tự động tinh chỉnh nhiệt độ và độ ẩm hoàn hảo cho giấc ngủ, thời điểm vàng để cơ thể phục hồi sau vận động.

Chạy bộ là cách để duy trì kết nối với bản thân và giữ vững kỷ luật cá nhân mỗi ngày. Tinh thần ấy đã được mang đến Việt Nam thông qua hoạt động chạy bộ “Bứt tốc cùng MINHO” đầy năng lượng. Đây không chỉ là thói quen cá nhân mà còn là cách xây dựng những kết nối mới. Trên đường chạy, những người xa lạ có thể gặp gỡ, trò chuyện và cùng lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực. Đồng hành cùng MINHO trên cung đường chạy là tai nghe LG xboom Buds Plus, mang đến chất âm sống động giúp người tham gia duy trì sự tập trung và tận hưởng trọn vẹn từng bước chạy.

Nếu vận động là cách MINHO tạo ra năng lượng, thì ngôi nhà là nơi giúp anh phục hồi và tái tạo nguồn năng lượng ấy. Sau những giờ phút hoạt động cường độ cao, tổ ấm trở thành nơi để cơ thể thư giãn, tinh thần được cân bằng và những kết nối cá nhân được nuôi dưỡng.

Chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn” đang được triển khai đồng thời tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia nhằm lan tỏa trọn vẹn phong cách sống đậm nét xứ Kim Chi đến với người dùng khu vực.

KIM THANH