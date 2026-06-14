Sau màn hình gập, smartphone cao cấp sẽ cạnh tranh bằng gì?

Khi thiết kế gập, cuộc cạnh tranh ở phân khúc smartphone cao cấp bắt đầu dịch chuyển sang bảo mật, AI cá nhân hóa và trải nghiệm sử dụng riêng tư hơn... và Vertu Alphafold, dòng smartphone gập AI đang được nhiều doanh nhân ưa chuộng hiện nay.

Vertu Alphafold, dòng smartphone gập AI đang được nhiều doanh nhân ưa chuộng.

Công nghệ màn hình gập đã tạo nên một dấu ấn đột phá về kiểu dáng, giúp phá vỡ kết cấu thanh thẳng quen thuộc và mang đến trải nghiệm thị giác mới mẻ. Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển, những thông số quen thuộc như độ mỏng, số lượng camera hay tần số quét màn hình không còn đủ hấp dẫn để tạo nên sự khác biệt ở phân khúc cao cấp.

Người dùng, đặc biệt là giới doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp, không còn dễ dàng bị thuyết phục bởi vẻ bề ngoài hay thông số cấu hình thuần túy. Họ đòi hỏi nhiều hơn ở khả năng đa tác vụ, thiết bị giờ đây phải trở thành trợ lý thông minh, hỗ trợ ra quyết định và bảo vệ tuyệt đối tài sản số của họ.

Ngày nay smartphone không chỉ là thiết bị liên lạc mà còn là kho lưu trữ toàn bộ “tài sản số” của người dùng, từ ví điện tử, hợp đồng kinh doanh, dữ liệu tài chính đến thông tin đối tác chiến lược và danh tính cá nhân. Cho nên bảo mật trên di động không còn là một tính năng để làm điểm cộng trên bảng thông số mà dần trở thành một một tiêu chuẩn bắt buộc phải có để định danh một chiếc smartphone cao cấp đúng nghĩa.

Ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Kinh doanh Vertu Việt Nam cho biết: “Hiện nay, nhóm khách hàng cao cấp như doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp đặt ra yêu cầu khắt khe về khả năng bảo mật dữ liệu và hệ sinh thái dịch vụ cá nhân hóa. Họ cần một thiết bị không chỉ thông minh, mang dấu ấn cá nhân mà còn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi thông tin nhạy cảm”.

Sự chuyển dịch này lý giải tại sao các thương hiệu công nghệ xa xỉ, vốn có lối đi riêng như Vertu, đang nhận được sự quan tâm của nhóm khách hàng cao cấp. Trong đó, Vertu Alphafold, dòng smartphone gập AI đang được nhiều doanh nhân ưa chuộng nhờ sự kết hợp giữa thiết kế thời thượng, bảo mật đa tầng và trí tuệ cá nhân hóa.

Điểm cốt lõi làm nên sự khác biệt của Vertu Alphafold chính là Hermes Agent - hệ thống trí tuệ nhân tạo hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến nhờ công nghệ Điện toán biên (Edge Computing) ngay trên thiết bị. Thay vì liên tục đẩy dữ liệu lên đám mây công cộng như smartphone thông thường, mọi thông tin nhạy cảm đều được lưu trữ và xử lý trong môi trường mã hóa riêng tư tại máy, giảm thiểu nguy cơ rò rỉ.

Máy còn sở hữu hệ thống bảo mật đa tầng nghiêm ngặt, giúp giảm thiểu tối đa rủi ro nghe lén, đánh cắp dữ liệu và định vị trái phép - những lo ngại thường trực của doanh nhân thường xuyên di chuyển và xử lý khối lượng thông tin lớn.

Dù vận hành biệt lập, trợ lý Hermes Agent vẫn sở hữu khả năng đa nhiệm chuyên sâu nhờ ba năng lực cốt lõi: ghi nhớ thói quen, tự tiến hóa theo thời gian và mô phỏng học tập thao tác của người dùng để hình thành trí nhớ cố định.

Alphafold tiếp tục duy trì triết lý thủ công cao cấp đặc trưng của Vertu với chất liệu da cá sấu, da bê cao cấp, vàng 18K, kim cương thiên nhiên và họa tiết Paris Studs sang trọng. Mỗi chiếc máy đều được cá nhân hóa theo gu thẩm mỹ và tính cách của chủ sở hữu. Vì vậy đây là chiếc Vertu gập đáng giá hiện nay.

KIM THANH