Ericsson tích hợp AI vào mạng RAN, mở ra thế hệ mạng thông minh hơn

Ericsson đã ra mắt AI in RAN, gói phần mềm thuê bao mới tích hợp các mô hình AI đạt chuẩn viễn thông trực tiếp vào bộ xử lý tín hiệu (baseband) và thu phát vô tuyến (radio), nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.

Ericsson đang tái định nghĩa những giới hạn của mạng di động bằng cách đưa các năng lực AI mạnh mẽ đến với các nhà mạng.

Giải pháp có khả năng triển khai thương mại hóa trên quy mô lớn này mang lại lợi ích tức thì cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (CSP) trong quá trình vận hành mạng 5G, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang mạng RAN thuần AI (AI native RAN) mà không cần đầu tư bổ sung phần cứng mới.

Ông Mårten Lerner, Giám đốc Chiến lược Mạng và Quản lý Sản phẩm tại Ericsson cho biết: “Ericsson đang tái định nghĩa những giới hạn của mạng di động bằng cách đưa các năng lực AI mạnh mẽ đến với các nhà mạng. Với phần mềm AI in RAN, chúng tôi đang tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình hiện thực hóa các mạng gốc AI (AI-native networks), song hành cùng dòng thiết bị vô tuyến tích hợp AI (AI-ready radios) mà chúng tôi đã giới thiệu vào tháng Hai năm nay”.

Giải pháp AI in RAN của Ericsson mang đến: Các mô hình AI đạt chuẩn viễn thông (telco-grade AI), được thiết kế để vận hành theo thời gian thực ngay trong mạng truy cập vô tuyến (RAN). Phần mềm học liên tục (continuous learning), được hỗ trợ bởi nguồn dữ liệu chất lượng cao và khả năng mở rộng quy mô. Khả năng hỗ trợ AI tác nhân (Agentic AI), tạo nền tảng cho tự động hóa RAN ở mức độ cao và tối ưu hóa vận hành mạng.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, nhận định: “Trong kỷ nguyên AI, các nhà mạng cần những hệ thống vừa có hiệu năng cao, vừa an toàn và tiết kiệm năng lượng. Giải pháp AI RAN của Ericsson biến mạng di động thành một nền tảng AI phân tán, đưa trí tuệ nhân tạo vào ngay trong hệ thống mạng nhằm nâng cao hiệu suất 5G, đồng thời cung cấp một nền tảng bảo mật, độ trễ thấp và tiết kiệm năng lượng cần thiết để mở rộng các ứng dụng Physical AI từ giai đoạn thử nghiệm đến triển khai thực tế ở quy mô lớn”.

KIM THANH