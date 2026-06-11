HONOR 600 Series với hàng loạt AI cho tác vụ hằng ngày

HONOR vừa ra mắt bộ ba HONOR 600 Pro, HONOR 600 và HONOR 600 Lite, nhấn mạnh trải nghiệm di động tích hợp AI trong các tác vụ hằng ngày.

HONOR đã ra mắt 600 Series tại thị trường Việt Nam vào chiều ngày 11-6

Dấu ấn đậm nét nhất của HONOR 600 Series nằm ở khả năng biến những bức ảnh tĩnh thành những câu chuyện động sinh động. Tâm điểm là tính năng AI Image to Video 2.0, một bước tiến dựa trên mô hình tạo video đa phương thức hợp nhất.

Sức mạnh sáng tạo này còn được hỗ trợ bởi “trợ lý” AI Photos Agent và bộ công cụ chỉnh sửa ảnh động linh hoạt (Ultra Versatile Moving Photo Editing), cho phép xóa vật thể hay ghép ảnh nghệ thuật 3D đầy phá cách.

Về phần cứng, HONOR trang bị hệ thống camera đêm chuẩn flagship. Bộ đôi HONOR 600 và 600 Pro sở hữu camera chính 200MP với cảm biến lớn 1/1.4-inch, kết hợp nền tảng xử lý hình ảnh AiMAGE thế hệ mới. Đặc biệt, phiên bản HONOR 600 Pro được trang bị thêm camera Tele tiềm vọng 50MP (zoom 120x) cùng hệ thống chống rung CIPA 6.5 vượt trội.

Trải nghiệm thị giác trên dòng sản phẩm này cũng được nâng cấp với màn hình có độ sáng cực đại lên đến 8.000 nits, đảm bảo hiển thị rõ nét ngay dưới ánh nắng gắt.

Sức mạnh bên trong của HONOR 600 Pro đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite (3nm), giúp tăng 45% hiệu năng CPU, trong khi HONOR 600 sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4 mạnh mẽ. Ngay cả ở phân khúc phổ thông, HONOR 600 Lite cũng có camera 108MP, cấu trúc kim loại nguyên khối bền bỉ và RAM mở rộng lên đến 24GB thông qua công nghệ RAM Turbo.

Đặc biệt, nhằm cá nhân hóa phong cách sống, HONOR còn giới thiệu phiên bản giới hạn HONOR 600 Pro MOLLY Limited Edition – thành quả của sự hợp tác quốc tế với POP MART, lấy cảm hứng từ nhân vật MOLLY danh tiếng.

Một bước đi chiến lược khác của HONOR là khả năng kết nối linh hoạt với hệ sinh thái Apple và hợp tác sâu với Google Gemini mang đến một trợ lý AI thực thụ, hỗ trợ người dùng qua văn bản, giọng nói và hình ảnh.

HONOR 600 Series còn trang bị viên pin khổng lồ 7.000mAh trên bản tiêu chuẩn và bản Pro (6.520mAh trên bản Lite). Trình quản lý pin AI thông minh cho phép thiết bị vận hành bền bỉ hai ngày ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.

Sản phẩm đã được lên kệ tại thị trường Việt Nam từ ngày 11-6. Trong đó, HONOR 600 có giá từ 17.990.000 đồng. Các phiên bản cao cấp hơn như HONOR 600 Pro, phiên bản giới hạn MOLLY và HONOR 600 Lite sẽ được phân phối thông qua hệ thống Thế Giới Di Động cùng các nền tảng thương mại điện tử lớn…

KIM THANH