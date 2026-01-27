Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng quân đội trong kỷ nguyên mới

Sáng 27-1, Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân (QĐND) và Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) phối hợp tổ chức ra mắt cuốn sách " Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang.

Xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang đã có nhiều bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn quan trọng về xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, làm nền tảng tiến lên hiện đại.

Nhà Xuất bản QĐND phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các đơn vị trong toàn quân sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng Phan Văn Giang đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng từ năm 2023 đến nay, để xuất bản cuốn sách Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Cuốn sách gồm 38 bài và một số hình ảnh hoạt động của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được sắp xếp theo nhóm chủ đề phù hợp với trình tự thời gian đã công bố và diễn tiến các sự kiện chính trị của Đảng, của dân tộc và quân đội, chia làm 2 phần.

Phần thứ nhất: quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phần thứ hai: xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, cuốn sách đã kết tinh chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn sinh động với phát triển lý luận quân sự, làm rõ những vấn đề cốt lõi, xuyên suốt trong xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng thời tiếp tục khẳng định nhất quán quan điểm: xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là nền tảng, cơ sở quyết định nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, đảm bảo quân đội luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được thể hiện trong cuốn sách, coi đây là tài liệu nền tảng phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, khẳng định, việc xuất bản công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về chính trị, tư tưởng, lý luận và thực tiễn trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp...

Công trình có giá trị lâu dài, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của QĐND Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

