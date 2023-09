Ra mắt tour “Nhà Bè, những điều mới biết”

Theo đó, khách được trải nghiệm ngắm sông Soài Rạp, cảng Tân Cảng - Hiệp Phước bằng du thuyền, tham quan miếu Ngũ Hành; thưởng thức ẩm thực cá kèo đỏ kho nước dừa, ếch tơ xào lá bui, cua cái so hai da, bạch tuộc nhúng giấm bần, thưởng thức sản phẩm trà, cà phê, rượu đông trùng hạ thảo…

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch HĐTV Lửa Việt tour, cho hay, du lịch Nhà Bè là du lịch sông nước, thương hồ, phải tìm cách phục dựng không gian chợ nổi và nhà bếp tự phục vụ xưa để du khách trải nghiệm, đắm mình trong những câu chuyện kỳ thú thời khẩn hoang.

Thêm nữa, nơi đây có nhiều món ngon, hương vị lạ cần quảng bá rộng rãi, thu hút khách; cần trồng thêm hoa trên các tuyến đường nông thôn mới, tổ chức các cuộc thi như “Đường đẹp nhất”, “Nhà vườn, điểm check in ấn tượng nhất”… để hấp dẫn du khách. Nên xây dựng chợ thủy sản, chợ đêm, trung tâm ẩm thực thủy sản ở bến phà Phước Khánh; tổ chức các dịch vụ chèo thuyền sub, kayak, xuồng ba lá khám phá kênh rạch Nhà Bè; tổ chức trồng cây, giữ rừng nước lợ; nối kết Nhà Bè với quận 7, Cần Giờ (TPHCM) và Nhơn Trạch (Đồng Nai), Cần Giuộc (Long An)...