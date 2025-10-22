Rà soát, bổ sung các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần I

Báo cáo với tổ công tác, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức cho biết, trên địa bàn phường có đầy đủ các thiết chế văn hóa nhưng do phường khác quản lý, dẫn đến việc phường không thể khai thác để phục vụ người dân.

Ngày 22-10, Tổ công tác số 2 do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thủ Đức về giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên địa bàn phường.

Đề xuất thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Báo cáo với tổ công tác, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết, cho biết, sau sắp xếp, phường ổn định về trụ sở làm việc; đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn khá đồng đều. Tuy nhiên, phường Thủ Đức băn khoăn khi đội ngũ người hoạt động không chuyên trách có nghiệp vụ, chuyên môn cao, nhiệt huyết với công việc nhưng đến hết 31-5-2026, không tiếp tục làm việc. Phường đề xuất TPHCM có giải pháp phù hợp với đội ngũ trên; đồng thời trang bị máy móc, thiết bị phục vụ chuyển đổi số cho các địa phương, đảm bảo hoạt động ổn định.

Về quản lý trật tự đô thị, hiện phường Thủ Đức phân công cán bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách đảm đương nhiệm vụ này. Do đó, phường kiến nghị Sở Xây dựng sớm đưa đội thanh tra xây dựng về phường; đồng thời cho phép phường ký hợp đồng thêm với một số lực lượng để thực hiện công tác đảm bảo trật tự xây dựng trên địa bàn.

Một bất cập khác là trên địa bàn phường có đầy đủ các thiết chế văn hóa, song con người và tài sản lại do phường khác quản lý. “Tài sản trên nằm trên địa bàn phường mà phường không khai thác được các thiết chế văn hóa để phục vụ nhân dân”, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức mong TPHCM sớm hướng dẫn việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập để giải quyết những bất cập trên.

Chú trọng nguồn phát triển Đảng

Liên quan đến tiến độ mua sắm trang thiết bị, sau khi nghe các sở, ngành báo cáo, nhận thấy còn rất nhiều bất cập, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông yêu cầu các sở, ngành ngồi lại với nhau, khẩn trương có báo cáo UBND TPHCM. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND TPHCM chỉ đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành tham mưu giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm, đảm bảo hoàn thành trước 30-12-2025 theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy; chỉ đạo Sở Nội vụ có hướng dẫn cụ thể cho phường trong việc ký hợp đồng với lực lượng trật tự xây dựng.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông lưu ý phường Thủ Đức nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, từ đó rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường để cập nhật, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhằm triển khai đồng bộ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của thành phố.

Nhấn mạnh đến chỉ tiêu kết nạp 90 đảng viên mỗi năm của Đảng bộ phường Thủ Đức, đồng chí Đặng Minh Thông đánh giá đây là chỉ tiêu cao, do đó phường Thủ Đức phải đặc biệt quan tâm đến nguồn phát triển Đảng. Trong đó, sớm xác định nguồn, lập danh sách để bồi dưỡng, rèn luyện; đồng thời chú trọng phát triển các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

Đối với các kiến nghị khác của phường, đồng chí yêu cầu tổ công tác liệt kê, chia nhóm vấn đề theo thẩm quyền để tập trung giải quyết, hỗ trợ giải quyết và kiến nghị giải quyết.

Đồng chí cũng yêu cầu phường Thủ Đức quán triệt kỹ đến cán bộ, công chức về Quy định 377 của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ” gắn với vai trò của người đứng đầu. Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt 5 chỉ tiêu trọng tâm: tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu nhập đầu người, đầu tư công, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

