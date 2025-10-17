Rà soát công tác cấp phép, quản lý bãi đậu xe trên cả nước

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc tiếp tục rà soát, xử lý bãi giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ.

Một nơi trông giữ xe dưới gầm cầu

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Xây dựng về việc rà soát bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh thành khẩn trương rà soát ngay công tác quy hoạch bãi đậu xe; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các bãi đậu xe đảm bảo tính khả thi; có kế hoạch, giải pháp cụ thể, tập trung triển khai đầu tư các bãi đậu xe đáp ứng tỷ lệ yêu cầu, đặc biệt là ưu tiên đầu tư ngay, kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân ở các đô thị lớn, khu tập trung đông dân cư, khu công nghiệp; áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý khai thác bảo trì, triển khai thu phí không dừng tại bến xe, bãi đậu xe trong đô thị để cải thiện quản lý giao thông, thúc đẩy văn minh nơi đô thị.

Các địa phương kiểm tra, rà soát toàn bộ việc cấp phép, quản lý, khai thác, vận hành bãi đậu xe (trong đó có việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích giữ phương tiện tham gia giao thông), đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy; chấn chỉnh công tác cấp phép, quản lý các bãi đậu xe của cấp phường, xã, tuyệt đối không để tồn tại các bãi trông giữ xe tự phát, không đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ban hành đầy đủ quy định về nội dung, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn; tăng cường công tác tuần tra đường, tuần tra cầu, tuần kiểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi lấn, chiếm, sử dụng, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, đặc biệt là khu vực các gầm cầu nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Cùng với đó, các địa phương cần xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lấn, chiếm, sử dụng, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy và các trường hợp sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm bãi trông giữ xe trái phép.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã nếu để xảy ra hiện tượng tái vi phạm việc sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm bãi trông giữ xe, gây mất an toàn công trình đường bộ.

Trước đó, khoảng 13 giờ, ngày 30-8, đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, Hà Nội), thiêu rụi hơn 500 xe máy và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu. Ngay sau sự cố, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành công điện của Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh toàn bộ hoạt động trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ, xử lý nghiêm các vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu nếu để tái diễn tình trạng tương tự.

LÂM NGUYÊN