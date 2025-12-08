Nghiên cứu khoa học là yếu tố quyết định chất lượng đào tạo đại học

ngày 8-12, Tạp chí Công thương tổ chức tọa đàm về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong trường đại học.

Tại tọa đàm, PGS-TS Trịnh Trọng Chưởng, Trưởng phòng Khoa học - công nghệ, Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhấn mạnh nghiên cứu khoa học có thể làm thay đổi hình thức đào tạo và chất lượng đào tạo đối với người học.

Các nghiên cứu tạo sự gắn kết giữa nhà trường với xã hội, đặc biệt gắn kết với doanh nghiệp, đáp ứng tốt mô hình 3 nhà mà hiện Chính phủ rất quan tâm.

Tuy nhiên, mô hình phát triển khoa học cần được nhìn từ cả thành công và thất bại. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là ví dụ bài bản trong kết nối viện – trường – doanh nghiệp, trong khi Brazil “đầu tư quá nhiều cho khối trường, khối viện, lại quên đi khối doanh nghiệp” dẫn đến nghiên cứu không được thương mại hóa, phát triển nhanh nhưng chững lại.

Các khách mời tham gia cuộc tọa đàm ngày 8-12

TS Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công thương TPHCM, cho biết Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, xác định khoa học – công nghệ là động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và đối với trường đại học, điều này càng có ý nghĩa quan trọng.

Nếu giảng viên không nghiên cứu khoa học, chất lượng giảng dạy khó bền vững. Phương pháp giáo dục đại học dựa trên nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đang mang lại hiệu quả rõ nét.

đồng thời, nghiên cứu – chuyển giao công nghệ mở ra kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp, tạo không gian hợp tác đào tạo, đặt hàng nghiên cứu, ứng dụng sản phẩm vào thực tế.

Góc độ nhà trường cần hoàn thiện quy định về sở hữu trí tuệ nhằm chia sẻ lợi ích giữa nhà trường – giảng viên – sinh viên và doanh nghiệp, kết nối các doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững để mở rộng nguồn lực cho nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Một hướng đi quan trọng khác là tăng cường liên kết với các cơ sở giáo dục khác, hình thành nhóm nghiên cứu liên ngành, đặc biệt là nhóm có quy mô lớn, đủ năng lực triển khai đề tài cấp nhà nước và nhiệm vụ đặt hàng từ doanh nghiệp.

Theo ông Vũ Anh Hoàng, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công thương), trong nghiên cứu khoa học tại cơ sở đào tạo, 3 vướng mắc cần tháo gỡ gồm thiếu nguồn lực tài chính tương xứng, thủ tục hành chính còn phức tạp và hạn chế về nhân lực nghiên cứu trình độ cao.

Thống kê của đại diện Bộ Công thương cho thấy, các trường đại học đang chiếm tỷ trọng lớn trong công bố khoa học (có thể lên tới khoảng 90% ở một số lĩnh vực), trong khi nhiều cơ sở vẫn thiếu nhà khoa học đầu ngành có khả năng dẫn dắt nhóm mạnh, giảng viên chịu áp lực kiêm nhiệm giảng dạy – nghiên cứu – hành chính, đặc biệt ở nơi chuyển đổi số chưa hoàn thiện.

Bộ Công thương kỳ vọng giai đoạn 2026-2030 sẽ chứng kiến bước phát triển mạnh của khoa học – công nghệ nhờ cơ chế tự chủ tài chính, triển khai Chính phủ số, cải cách thủ tục nghiên cứu và chính sách xây dựng trường đại học trọng điểm, hình thành nhóm nghiên cứu mạnh, đạt chuẩn quốc tế.

PHÚC HẬU