Rà soát sản phẩm sữa Aptamil Infant Formula có nguy cơ nhiễm độc tố

Ngày 26-1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngay sau khi nhận được cảnh báo về sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g của Công ty Danone (Pháp) sản xuất có độc tố nguy hại cho sức khỏe trẻ nhỏ, cục đã có văn bản gửi các sở y tế và cơ quan chức năng địa phương đề nghị rà soát, kiểm tra loại sữa này.

Cục ATTP đề nghị các địa phương, đơn vị cần rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do Công ty Danone sản xuất. Trường hợp sản phẩm đã được công bố và lưu hành tại Việt Nam, cơ quan chức năng phải làm việc với đơn vị công bố, yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng về việc ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các doanh nghiệp liên quan cũng phải báo cáo rõ số lượng đã nhập khẩu, đã tiêu thụ, lượng tồn kho và đề xuất phương án xử lý đối với các lô sản phẩm nằm trong diện cảnh báo; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không sử dụng các lô sữa Aptamil Infant Formula nêu trên, nhằm hạn chế rủi ro đối với sức khỏe trẻ em. Kết quả rà soát và xử lý phải được các địa phương báo cáo về Cục ATTP trước ngày 31-1.

Cục ATTP đề nghị kiểm tra rà soát sản phẩm sữa Aptamil

Cùng với đó, Cục ATTP cũng đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng, phối hợp với chủ gian hàng và nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam; gỡ bỏ thông tin sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Theo Cục ATTP, mới đây, Công ty Danone đã thông báo tự nguyện thu hồi một lô sản phẩm sữa Aptamil do hãng sản xuất và phân phối tại thị trường Anh. Nguyên nhân là sản phẩm bị nhiễm Cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus Cereus sinh ra, có thể gây hại cho sức khỏe, nhất là trẻ nhỏ. Lô sản phẩm bị thu hồi là Aptamil First Infant Formula, quy cách đóng gói 800g, có hạn sử dụng trước ngày 31-10.

Vi khuẩn Bacillus Cereus là nhóm vi khuẩn có khả năng sinh bào tử, tồn tại phổ biến trong tự nhiên và chuỗi thực phẩm. Theo báo cáo tổng hợp của Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu, Bacillus Cereus là tác nhân gây ra khoảng 16-20% các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến độc tố vi khuẩn tại châu Âu.

MINH KHANG