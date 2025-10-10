Rà soát, tìm giải pháp cải thiện các chỉ tiêu đạt thấp

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn đề nghị phường Tăng Nhơn Phú chú trọng các giải pháp để đẩy nhanh tốc độ giải ngân đầu tư công, phấn đấu cuối năm đạt trên 95% hoặc 100% để đóng góp vào kết quả giải ngân đầu tư công của TPHCM.

Ngày 10-10, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tổ chức hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng).

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, đánh giá qua 100 ngày thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, có thể thấy với sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ phường đã vận hành hiệu quả mô hình, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phường cũng thực hiện thu ngân sách đạt 75% dự toán.

Dù vậy, phường phải chú trọng giải quyết như công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trái phép còn phổ biến; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, vệ sinh môi trường...

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo

Hiện tỷ lệ giải ngân đầu tư công của phường đạt hơn 48%, phường phấn đấu đến hết năm đạt 94%. Đồng chí yêu cầu, phường cần chú trọng thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tốc độ giải ngân đầu tư công, đến cuối năm phải đạt trên 95% hoặc 100% để đóng góp vào kết quả chung của TPHCM.

Đồng chí cũng lưu ý, phường phát huy truyền thống đoàn kết để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2025 và những năm tiếp theo. Đặc biệt là việc phát huy tối đa nguồn lực để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, cần chú trọng phát triển đảng viên, tạo nguồn trong học sinh, sinh viên, doanh nghiệp…

Trưởng Ban xây dựng Đảng phường Tăng Nhơn Phú báo cáo tại hội nghị

Trước mắt, phường rà soát lại các chỉ tiêu có khả năng đạt thấp trong phát triển kinh tế - xã hội để tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục; nghiêm túc thực hiện đúng công tác quy hoạch. Chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác chỉ đạo, điều hành; thúc đẩy chuyển đổi số trong người dân, doanh nghiệp…

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, từ ngày 1-7 đến nay, phường tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết gần 9.800 hồ sơ. Phường đã số hoá hồ sơ đạt tỷ lệ 80%; tỷ lệ hồ sơ tái sử dụng đạt hơn 31%, phường phấn đấu trong năm đạt 55%. Phường nỗ lực số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đạt 100%.

Thực hiện chủ trương đưa chính quyền gần dân, sát dân hơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú tổ chức tiếp nhận hồ sơ hành chính sao y điện tử, trích lục bản sao hộ tịch, thủ tục chính sách có công tại khu dân cư (bao gồm 8 điểm tiếp nhận hồ sơ tại 8 trụ sở khu phố). Qua 1 tháng vận hành, đã thực hiện 175 hồ sơ cho người dân.

THU HƯỜNG