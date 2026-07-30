Đô thị thông minh hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hướng đến mục tiêu phục vụ người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn, minh bạch hơn và an toàn hơn.

Chiều 30-7, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường vừa ký Quyết định số 4714/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh TPHCM giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án xác định phát triển đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới mô hình quản trị đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế số và phát triển bền vững.

TPHCM phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Việc phát triển đô thị thông minh được xây dựng trên cơ sở Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Mọi hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ đô thị đều hướng đến mục tiêu phục vụ người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn, minh bạch hơn và an toàn hơn; đồng thời bảo đảm công bằng số, thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận các dịch vụ số.

Đề án nhấn mạnh phát triển đô thị thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là quá trình đổi mới phương thức quản trị nhà nước, quản trị đô thị dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Thành phố sẽ tập trung khai thác dữ liệu như một nguồn lực quan trọng cho phát triển, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), phân tích dự báo, bản sao số (Digital Twin), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn để hỗ trợ ra quyết định, cảnh báo sớm rủi ro và tối ưu hóa vận hành đô thị.

Việc triển khai đề án bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng bộ với Khung kiến trúc ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông) phát triển đô thị thông minh quốc gia; lấy dữ liệu làm nền tảng, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, đồng thời bảo vệ an toàn thông tin, an ninh mạng và quyền riêng tư của người dân. Thành phố cũng xác định nguyên tắc triển khai theo lộ trình phù hợp với nguồn lực, ưu tiên các nền tảng dùng chung, tránh đầu tư dàn trải, chồng chéo và hạn chế phụ thuộc vào một nhà cung cấp công nghệ.

Người dân TPHCM thao tác trên kiosk. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đề án được triển khai trên toàn địa bàn TPHCM, áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia khai thác, sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh.

Về tầm nhìn phát triển, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm 50 đô thị thông minh hàng đầu thế giới. Đến năm 2035, thành phố phấn đấu trở thành một trong ba trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp quốc gia, giữ vai trò hạt nhân về dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đến năm 2045, TPHCM hướng tới đạt mức trưởng thành cao nhất theo Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững của quốc gia, trở thành đô thị thông minh tiên tiến và trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố sẽ hoàn thiện mô hình quản trị đô thị thông minh dựa trên dữ liệu; xây dựng và nâng cấp Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) kết nối thời gian thực với các sở, ngành và địa phương; ứng dụng AI trong mô phỏng, dự báo và hỗ trợ điều hành.

Song song đó, TPHCM sẽ xây dựng nền tảng dữ liệu đô thị dùng chung, phát triển Sàn dữ liệu thành phố, triển khai nền tảng Digital Twin tích hợp dữ liệu không gian và mạng lưới cảm biến IoT phục vụ quản trị đô thị theo thời gian thực. Các lĩnh vực ưu tiên ứng dụng công nghệ gồm giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa - du lịch, an sinh xã hội và dịch vụ công, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân.

Thành phố tiếp tục đầu tư hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, hạ tầng viễn thông, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời nâng cao năng lực số cho người dân và lực lượng lao động, tạo nền tảng phát triển đô thị thông minh bền vững trong giai đoạn mới.

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