Nam bộ giảm mưa từ ngày 31-7

Theo dự báo, Nam bộ giảm mưa từ ngày mai, 31-7, nhưng có thể mưa to trở lại từ khoảng ngày 5-8.

Dự báo Nam bộ giảm mưa từ ngày mai, 31-7

Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ cho biết, từ ngày 31-7 đến 1-8, mưa ở Nam bộ có xu hướng giảm dần cả về phạm vi và lượng, chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, siêu bão Dolphin có thể làm gió Tây Nam trên Biển Đông mạnh lên từ khoảng ngày 5-8.

Từ đêm 31-7 đến ngày 8-8, khu vực Trung bộ duy trì mưa rào và dông về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng, lượng mưa có xu hướng giảm từ ngày 31-7. Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông, từ khoảng ngày 1-8 mưa gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Quan trắc viên theo dõi, cập nhật dữ liệu về thời tiết. Ảnh minh họa: LÊ XUÂN TÙNG

Về siêu bão Dolphin, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hiện chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông.

Tuy nhiên, do siêu bão có cường độ rất mạnh, trường gió trên Biển Đông có thể gia tăng trong những ngày tới. Từ khoảng ngày 5-8, khi siêu bão tiến gần phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), hoàn lưu bão có khả năng hút mạnh gió mùa Tây Nam, làm gió Tây Nam trên vùng phía Nam Biển Đông tăng cường.

Trong các ngày 6 và 7-8, gió Tây Nam trên phần lớn khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, có khả năng mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh. Đối với đất liền Nam bộ, khi gió mùa Tây Nam mạnh lên, có thể gây mưa trở lại.

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