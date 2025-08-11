Rác gỗ khổng lồ phủ kín thượng nguồn sông Nậm Nơn, người dân đi lại bất an

Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 7, lượng rác gỗ khổng lồ vẫn phủ kín trên sông Nậm Nơn - thượng nguồn hồ Thủy điện Bản Vẽ (đoạn qua xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An) gây mất an toàn giao thông đường thủy, ảnh hưởng việc đi lại của người dân trong vùng.

Những ngày đầu giữa tháng 8, tuy cơn lũ lịch sử đã đi qua gần một tháng nay nhưng người dân xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An vẫn còn đó những nỗi lo thường trực.

Là xã biệt lập trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, việc đi lại của người dân trên địa bàn xã Hữu Khuông chủ yếu bằng thuyền bè theo hướng từ bến đò Thượng Lưu (cạnh đập thủy điện Bản Vẽ) để vào trung tâm xã. Tuy nhiên, trận lũ lịch sử cuối tháng 7-2025 đã để lại một khối lượng rác gỗ khổng lồ kéo dài hơn 1km, phủ kín mặt sông Nậm Nơn - tuyến đường thủy duy nhất để vào xã vùng biên này.

Rác gỗ phủ kín sông Nậm Nơn – thượng nguồn hồ thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: TUẤN VŨ

Theo người dân địa phương, tình trạng này đã kéo dài suốt gần 1 tháng nay. Lượng rác thải bao gồm thực vật, cây cối, gỗ tạp, tre nứa, theo lũ từ Lào trôi về và tập kết kín mặt thượng nguồn hồ thủy điện Bản Vẽ, đặc biệt là khu vực qua xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An.

Clip: Rác gỗ bao phủ diện tích lớn, trải dài cả cây số trên mặt sông khiến việc đi lại của người dân bằng đường thủy vào xã Hữu Khuông gặp rất nhiều khó khăn

Theo Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông La Văn Thái, lượng rác chủ yếu là cây gỗ to, tre nứa, gỗ mục, vật dụng sinh hoạt của người dân bị lũ cuốn. Gần một tháng nay, sông Nậm Nơn qua địa phận xã Hữu Khuông bị rác gỗ phủ kín, gây khó khăn cho việc đi lại của cán bộ và bà con cùng các đoàn cứu trợ vào xã.

Trước đây, từ bến đò Thượng Lưu, để đi thuyền bè vào xã đã mất 2-3 tiếng. Giờ muốn vào xã, cán bộ, thầy cô ở nơi khác công tác trên địa bàn phải mất gấp đôi thời gian. Những chỗ gỗ phủ kín bề mặt, thuyền bè không thể đi qua được chúng tôi phải men theo đường dọc bờ sông đầy đá lởm chởm, dốc dựng đứng rất nguy hiểm, ông La Văn Thái trăn trở.

Là một giáo viên cắm bản ở xã Hữu Khuông, thầy Tuấn (quê xã Tương Dương) quay trở lại trường từ ngày 1-8. Theo thầy Tuấn, với các thầy cô từ những địa phương khác “cắm bản” ở Hữu Khuông, để vào trường chính và các điểm trường trên địa bàn hướng di chuyển thuận lợi nhất là trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Tuy nhiên, những ngày qua mặt hồ phủ kín rác gỗ, việc đi lại của thầy cùng đồng nghiệp hết sức khó khăn. Bình thường lúc ra vào thuận lợi đôi khi gặp gió thì có thể tạt rác ra một hướng sẽ dễ di chuyển. “Trước đây lòng hồ không có rác, chúng em vào trường theo đường thủy mất tầm 60-90 phút, giờ rác phủ kín di chuyển rất chậm và nguy hiểm và phải mất từ 120 - 140 phút, thầy Tuấn than thở.

Rác gỗ phủ kín mặt hồ không những gây cản trở giao thông đường thủy và ô nhiễm môi trường, đe dọa hệ sinh thái và nguồn nước. Hiện mong cơ quan chức năng và phía Nhà máy thủy điện có biện pháp sớm khắc phục để việc đi lại của bà con trên địa bàn được an toàn, Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông mong mỏi.

Tuy không phải là xã biên giới, nhưng Hữu Khuông cách xa trung tâm huyện Tương Dương (trước đây) tới 180km theo đường bộ. Giao thông cách trở, thành ra sản xuất ở Hữu Khuông mang nặng tự cung tự cấp. Vì thế, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 76%. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang triển khai dự án mở đường bộ từ xã Yên Na vào xã Hữu Khuông, đi xã Nhôn Mai. Khi tuyến đường hoàn thành, kỳ vọng sẽ giúp Hữu Khuông xóa vị trí biệt lập, bà con đi lại được thuận tiện, hết cảnh “lụy đò” trên lòng hồ Bản Vẽ.

HỒ VĂN NGỢI