“Dòng chảy” lễ hội đầu năm trên Đại lộ Đà Nẵng – Chào năm mới 2026
Những ngày đầu năm 2026, phố đi bộ Bạch Đằng trở nên sôi động khi chương trình Đại lộ Đà Nẵng – Chào năm mới 2026 lần đầu được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Diễn ra dọc tuyến phố ven sông Hàn, không gian lễ hội được thiết kế mở với ba phân khu chủ đề: âm nhạc – sáng tạo – vũ điệu, tạo nên dòng chảy trải nghiệm liền mạch, mang sắc thái trẻ trung, hiện đại. Từ đầu giờ tối, dòng người đổ về ngày càng đông, hòa vào không khí rộn ràng của ánh sáng, âm thanh và các hoạt động tương tác cộng đồng.
Ghi nhận cho thấy, dọc tuyến phố bố trí nhiều mô hình check-in được đầu tư công phu, sắc màu rực rỡ, thu hút người dân và du khách dừng chân chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đầu năm. Không gian lễ hội được bài trí hài hòa, vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa mang lại trải nghiệm gần gũi.
Hành trình lễ hội bắt đầu tại không gian “Hòa nhịp chào năm mới”, nơi âm nhạc giữ vai trò kết nối cảm xúc, với các chương trình biểu diễn kết hợp phong cách hiện đại và âm hưởng truyền thống. Tiếp đó là khu vực “Sắc màu chào năm mới” với các hoạt động văn hóa – giải trí như triển lãm ảnh, trải nghiệm sáng tạo, gửi gắm thông điệp đầu năm.
Ở phân khu “Vũ điệu chào năm mới”, không khí lễ hội được đẩy lên cao trào với âm nhạc sôi động và những màn vũ đạo cuốn hút, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng cởi mở bên bờ sông Hàn.
Chương trình dự kiến thu hút khoảng 10.000 khán giả mỗi đêm, không chỉ tạo điểm nhấn chào năm mới mà còn góp phần khắc họa hình ảnh một Đà Nẵng năng động, sáng tạo, giàu bản sắc.