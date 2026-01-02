Những ngày đầu năm 2026, phố đi bộ Bạch Đằng trở nên sôi động khi chương trình Đại lộ Đà Nẵng – Chào năm mới 2026 lần đầu được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng chảy lễ hội đầu năm trên Đại lộ Đà Nẵng – Chào năm mới 2026. Thực hiện: XUÂN QUỲNH - THANH ÁI

Diễn ra dọc tuyến phố ven sông Hàn, không gian lễ hội được thiết kế mở với ba phân khu chủ đề: âm nhạc – sáng tạo – vũ điệu, tạo nên dòng chảy trải nghiệm liền mạch, mang sắc thái trẻ trung, hiện đại. Từ đầu giờ tối, dòng người đổ về ngày càng đông, hòa vào không khí rộn ràng của ánh sáng, âm thanh và các hoạt động tương tác cộng đồng.

Đông đảo người dân, du khách đến với Đại lộ Đà Nẵng – Chào năm mới 2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Mô hình check-in đường vào đại lộ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ghi nhận cho thấy, dọc tuyến phố bố trí nhiều mô hình check-in được đầu tư công phu, sắc màu rực rỡ, thu hút người dân và du khách dừng chân chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đầu năm. Không gian lễ hội được bài trí hài hòa, vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa mang lại trải nghiệm gần gũi.

Đại lộ trải dài trên tuyến phố ven sông Hàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình ca nhạc thu hút đông đảo người dân, du khách. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không gian check-in được tạo dọc đường trở thành điểm dừng chân du khách, người dân đi dạo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hành trình lễ hội bắt đầu tại không gian “Hòa nhịp chào năm mới”, nơi âm nhạc giữ vai trò kết nối cảm xúc, với các chương trình biểu diễn kết hợp phong cách hiện đại và âm hưởng truyền thống. Tiếp đó là khu vực “Sắc màu chào năm mới” với các hoạt động văn hóa – giải trí như triển lãm ảnh, trải nghiệm sáng tạo, gửi gắm thông điệp đầu năm.

Du khách, người dân trải nghiệm văn hóa dân gian ở khu vực sân khấu hô hát bài chòi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người dân hưởng ứng phần trình diễn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trẻ em tham gia chơi trò chơi ở hình dạng khổng lồ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trò chơi dân gian như nhảy sạp thu hút du khách nước ngoài. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhiều bạn trẻ tham gia làm đồ handmade. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhiều bạn trẻ viết lời nguyện ước vào giấy và gắn lên cụm mô hình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Những điều ước của người dân, du khách dần dán kín mít mô hình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đông đúc người dân, du khách tham gia sáng tạo trên bảng "Da Nang 2026". Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bảng “Da Nang 2026” dành cho người dân và du khách thỏa sức sáng tạo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ở phân khu “Vũ điệu chào năm mới”, không khí lễ hội được đẩy lên cao trào với âm nhạc sôi động và những màn vũ đạo cuốn hút, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng cởi mở bên bờ sông Hàn.

Mô hình check-in rực rỡ màu sắc tại đại lộ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Rất đông du khách đổ lệ đại lộ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khu ẩm thực dọc ven đường thu hút người dân và du khách. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình dự kiến thu hút khoảng 10.000 khán giả mỗi đêm, không chỉ tạo điểm nhấn chào năm mới mà còn góp phần khắc họa hình ảnh một Đà Nẵng năng động, sáng tạo, giàu bản sắc.

