Rộn ràng trước lễ khai giảng đặc biệt

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên, thầy và trò trên cả nước sẽ cũng tham dự lễ khai giảng trong cùng một thời điểm, cùng chào cờ và hát Quốc ca, đồng thời xem trực tiếp Lễ khai giảng đặc biệt từ Thủ đô Hà Nội qua sóng truyền hình trực tiếp.

Ngày từ sáng sớm 5-9, học sinh khắp nơi đã rộn ràng đến trường để dự lễ khai giảng, chào đón năm học mới. Phóng viên Báo SGGP đã có mặt tại nhiều địa phương trên cả nước để ghi nhận không khí của lễ khai giảng "2 trong 1" đặc biệt đầu tiên của ngành giáo dục.

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết có khoảng 1,7 triệu giáo viên và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước cùng tham dự lễ khai giảng đặc biệt này.

>> Hình ảnh học sinh, thầy cô giáo nô nức đón lễ khai giảng năm học 2025-2026:

z6978143398963_7dba512215ade681bfe5b29b4c3f146c.jpg
Học sinh Trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hoà, TPHCM háo hức chào năm học mới. Ảnh: VIỆT DŨNG
z6978163231780_0e948a8db6bc1cdc1bb0bafab6caf892.jpg
Học sinh Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Bình Chánh (TPHCM) háo hức đến trường mừng năm học mới. Ảnh: HOÀNG HÙNG
z6978198831875_62ad3f27c3b21fffc0c41f31d24e0317.jpg
Cha đưa con tới trường. Ảnh: QUANG PHÚC
z6978163252976_cc55eeb22c7010653cd88c62a1654b50.jpg
Mẹ chuẩn bị tươm tất cho con trước giờ dự lễ khai giảng đặc biệt. Ảnh: HOÀNG HÙNG
LHP.jpg
Học sinh lớp 10A5 Trường THCS-THPT Hồng Hà (TPHCM) phấn khởi check -in trước giờ khai giảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
z6978168654914_5d1492a39c4cc507dccea6ee663d769c.jpg
Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Quảng Trị) tặng quà cho học sinh nghèo vùng biên trước ngày khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: VĂN THẮNG
z6978168653413_04176f9441f44ccf367f5fc40203f1b2.jpg
Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Quảng Trị) tặng quà cho học sinh nghèo vùng biên trước ngày khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: VĂN THẮNG
z6978169188431_253736a89bdf2a4fb20f23fc9af004c2.jpg
Thiếu tá Nguyễn Thị Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị là “mẹ nuôi” cháu Mai Thị Như Tuyền và Mai Quốc Tuấn (học sinh Trường Tiểu học xã Hướng Phùng) theo Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng” đưa các con đi khai giảng. Ảnh: VĂN THẮNG
z6978169673434_479f00749e5f2c80ec3b6abb1bf72e0e.jpg
Ở biên giới Việt Nam - Lào, các bé học sinh Trường Mầm non Hướng Việt (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) rộn ràng biểu diễn văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới. Ảnh: VĂN THẮNG
z6978187456347_e2c364d15ae23304250a5d5cc43e205a.jpg
Cô và trò Trường Mầm non Phúc Diễn, Hà Nội mừng lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: PHAN THẢO
z6978189037874_c7d7d386846892dbac8711617d6612ed.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Phan Như Thạch, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) mặc áo cờ đỏ sao vàng trong ngày khai giảng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
z6978189035616_528c959b831b0601c82bd934b99536b1.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Phan Như Thạch, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) mặc áo cờ đỏ sao vàng trong ngày khai giảng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
z6978200782663_b8e4352698aed357a92bc401541d021a.jpg
Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Xuân An (Lâm Đồng) thích thú khi lần đầu tiên dự lễ khai giảng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
z6978197952033_6e5a6f339d9f97b62e2f7aa92bb56aad.jpg
Phụ huynh, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, phường Từ Liêm, Hà Nội ghi lại khoảnh khắc trước giờ khai giảng. Ảnh: QUANG PHÚC
z6978198743175_f0742f97c76bd0450cb9b763a468cb96.jpg
Cô và trò gặp lại nhau sau 3 tháng hè. Ảnh: QUANG PHÚC
z6978243828349_896735377ec6e7a30a66d407fce7ae14.jpg
z6978211195472_bab6b612b712f63201af3f78a347bf79.jpg
Học sinh điểm Trường Tiểu học Y Jut, buôn Đrăng Phốc, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk háo hức dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: MAI CƯỜNG
z6978249975136_54735a54db70f5e8be467afe16324e78.jpg
Tặng quà học sinh Trường Mầm non Hướng Việt (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) tại lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: VĂN THẮNG
NHÓM PHÓNG VIÊN

