Rộn ràng trước lễ khai giảng đặc biệt

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên, thầy và trò trên cả nước sẽ cũng tham dự lễ khai giảng trong cùng một thời điểm, cùng chào cờ và hát Quốc ca, đồng thời xem trực tiếp Lễ khai giảng đặc biệt từ Thủ đô Hà Nội qua sóng truyền hình trực tiếp.

Ngày từ sáng sớm 5-9, học sinh khắp nơi đã rộn ràng đến trường để dự lễ khai giảng, chào đón năm học mới. Phóng viên Báo SGGP đã có mặt tại nhiều địa phương trên cả nước để ghi nhận không khí của lễ khai giảng "2 trong 1" đặc biệt đầu tiên của ngành giáo dục.

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết có khoảng 1,7 triệu giáo viên và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước cùng tham dự lễ khai giảng đặc biệt này.

>> Hình ảnh học sinh, thầy cô giáo nô nức đón lễ khai giảng năm học 2025-2026:

Học sinh Trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hoà, TPHCM háo hức chào năm học mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Học sinh Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Bình Chánh (TPHCM) háo hức đến trường mừng năm học mới. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cha đưa con tới trường. Ảnh: QUANG PHÚC

Mẹ chuẩn bị tươm tất cho con trước giờ dự lễ khai giảng đặc biệt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Học sinh lớp 10A5 Trường THCS-THPT Hồng Hà (TPHCM) phấn khởi check -in trước giờ khai giảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Quảng Trị) tặng quà cho học sinh nghèo vùng biên trước ngày khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: VĂN THẮNG

Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Quảng Trị) tặng quà cho học sinh nghèo vùng biên trước ngày khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: VĂN THẮNG

Thiếu tá Nguyễn Thị Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị là “mẹ nuôi” cháu Mai Thị Như Tuyền và Mai Quốc Tuấn (học sinh Trường Tiểu học xã Hướng Phùng) theo Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng” đưa các con đi khai giảng. Ảnh: VĂN THẮNG

Ở biên giới Việt Nam - Lào, các bé học sinh Trường Mầm non Hướng Việt (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) rộn ràng biểu diễn văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới. Ảnh: VĂN THẮNG

Cô và trò Trường Mầm non Phúc Diễn, Hà Nội mừng lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: PHAN THẢO

Học sinh Trường Tiểu học Phan Như Thạch, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) mặc áo cờ đỏ sao vàng trong ngày khai giảng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Học sinh Trường Tiểu học Phan Như Thạch, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) mặc áo cờ đỏ sao vàng trong ngày khai giảng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Xuân An (Lâm Đồng) thích thú khi lần đầu tiên dự lễ khai giảng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Phụ huynh, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, phường Từ Liêm, Hà Nội ghi lại khoảnh khắc trước giờ khai giảng. Ảnh: QUANG PHÚC

Cô và trò gặp lại nhau sau 3 tháng hè. Ảnh: QUANG PHÚC

Học sinh điểm Trường Tiểu học Y Jut, buôn Đrăng Phốc, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk háo hức dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: MAI CƯỜNG

Tặng quà học sinh Trường Mầm non Hướng Việt (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) tại lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: VĂN THẮNG

NHÓM PHÓNG VIÊN