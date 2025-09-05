Rộn ràng trước lễ khai giảng đặc biệt

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên, thầy và trò trên cả nước sẽ cũng tham dự lễ khai giảng trong cùng một thời điểm, cùng chào cờ và hát Quốc ca, đồng thời xem trực tiếp Lễ khai giảng đặc biệt từ Thủ đô Hà Nội qua sóng truyền hình trực tiếp.
Ngày từ sáng sớm 5-9, học sinh khắp nơi đã rộn ràng đến trường để dự lễ khai giảng, chào đón năm học mới. Phóng viên Báo SGGP đã có mặt tại nhiều địa phương trên cả nước để ghi nhận không khí của lễ khai giảng "2 trong 1" đặc biệt đầu tiên của ngành giáo dục.
Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết có khoảng 1,7 triệu giáo viên và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước cùng tham dự lễ khai giảng đặc biệt này.
>> Hình ảnh học sinh, thầy cô giáo nô nức đón lễ khai giảng năm học 2025-2026: