Ngành GD-ĐT TPHCM: Đảm bảo chỗ học cho tất cả con em

TPHCM trở thành địa phương có quy mô trường lớp lớn nhất cả nước, với hơn 3.500 cơ sở giáo dục các bậc học và gần 2,6 triệu học sinh. Trong năm học mới, thành phố dự kiến đưa vào sử dụng hàng trăm phòng học mới từ nguồn vốn ngân sách. Trước thềm năm học mới, phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với TS Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, xoay quanh các giải pháp của ngành trong thời gian tới.

- PHÓNG VIÊN: Một vấn đề nóng tại hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2025-2026 là ngành GD-ĐT TPHCM cần sớm tham mưu lãnh đạo thành phố các giải pháp khắc phục tình trạng trường có từ 70 đến hơn 100 lớp học. Bài toán này không hề đơn giản, thưa ông?

- TS NGUYỄN VĂN HIẾU: Đúng vậy. Đầu tiên phải giải được bài toán về quy mô trường lớp khi tính chung hiện cả 3 khu vực của TPHCM mới đạt 277 phòng học/10.000 dân. Cụ thể, khu vực 1 (TPHCM trước đây) đạt 297 phòng, khu vực 2 (Bình Dương trước đây) mới đạt 200 phòng, riêng khu vực khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) đạt 316 phòng. Do đó thành phố cần đầu tư thêm 13.818 phòng học, trong đó tập trung xây thêm trường lớp mới cho bậc mầm non (trên 310 phòng) tiểu học (3.350 phòng), THCS (4.951 phòng) và THPT (5.207 phòng).

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường An Hội Tây, TPHCM trong ngày tựu trường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan, ưu tiên bố trí nguồn vốn, nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trong lĩnh vực GD-ĐT trên địa bàn. UBND các xã, phường, đặc khu rà soát mạng lưới trường, lớp trên địa bàn, đề xuất đầu tư xây dựng trường, lớp đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương. Ưu tiên bố trí quỹ đất dành cho giáo dục, tập trung tối đa mọi nguồn lực để phát triển sự nghiệp “trồng người”.

- Tuy nhiên, các dự án, mục tiêu đề ra vẫn thực hiện chậm trong thời gian qua?

- Ngành sẽ tham mưu cho UBND TPHCM sớm ban hành quyết định tổ công tác liên ngành, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn. Đồng thời thành phố cần ban hành chính sách, chủ trương đặc thù nhằm đẩy mạnh công tác huy động và thu hút mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư cho GD-ĐT để triển khai hiệu quả Nghị quyết 181/NQ-HĐND ngày 8-12-2023 của HĐND TPHCM trước đây về ban hành danh mục dự án để kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực y tế, GD-ĐT, văn hóa, thể thao. Tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để triển khai thực hiện đầu tư theo hình thức PPP.

“Đề nghị Sở Tài chính TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT, các sở ngành, ban quản lý dự án, UBND các xã phường, đặc khu đẩy nhanh tiến độ, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trường học trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030, đề án xây dựng 4.500 phòng học. Sớm chủ trì phối hợp với UBND các xã phường, đặc khu, các đơn vị liên quan rà soát, xử lý nhanh về việc sắp xếp, bố trí tài sản công để ưu tiên các quỹ đất đầu tư xây dựng trường học...”, TS Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các xã phường, đặc khu đẩy nhanh tiến độ thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng 4.500 phòng học theo Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 7-3-2024 của UBND TPHCM trước đây. Bên cạnh đó, UBND các địa phương cần quyết liệt, chủ động rà soát số phòng học, đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu đến năm 2030 đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học; rà soát mạng lưới trường, lớp từng cấp học, nhằm xác định nhu cầu đầu tư trường, lớp theo cấp học phù hợp với thực tế phát triển của địa phương.

- Việc tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng 4.500 phòng học sau hợp nhất sẽ được triển khai như thế nào, thưa ông?

- Đề án xây dựng 4.500 phòng học theo Quyết định 697 là chủ trương đúng đắn của thành phố nhằm đảm bảo tất cả con em nhân dân đều có chỗ học. Chỗ học ở đây là 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, hướng tới tất cả trường đều đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, không riêng gì từng khu vực mà tất cả các địa phương, theo báo cáo trong giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021-2025 đều gặp vướng mắc, chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường An Hội Tây, TPHCM) trong ngày tựu trường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bên cạnh đó, quỹ đất đầu tư cho phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, dù luôn được ưu tiên sắp xếp trong các đồ án quy hoạch, nhưng tiến độ đầu tư còn chậm và chưa hiệu quả. Nhiều quỹ đất trong các dự án phát triển khu dân cư mới chưa được đẩy mạnh đầu tư, tạo áp lực lên hệ thống trường lớp công lập hiện hữu xung quanh. Tiếp đó, công tác xã hội hóa, đầu tư xây dựng phát triển hệ thống trường học trên địa bàn cũng gặp nhiều vướng mắc, chưa được khai thông.

Sở sẽ đề nghị thay thế các dự án mà địa phương, ban xây dựng khu vực, ban xây dựng dân dụng chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn, để đề xuất chủ trương thay thế (127 dự án); phương án rộng hơn là thay thế 163 dự án vướng mắc (3.345 phòng học). Cụ thể, đó là xem xét đổi tên dự án cho phù hợp với tình hình mới. Tên gọi có thể là “Đầu tư phát triển hệ thống trường lớp ngành GD-ĐT đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học” hoặc “Phát triển hệ thống trường lớp ngành GD-ĐT từ các dự án trọng điểm hướng đến chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học”. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025-2030.

Chúng tôi kỳ vọng, với sự đồng hành quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố, ngành mong chờ các cơ quan ban ngành tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ hơn, các địa phương lưu tâm hơn nữa trong thực hiện các dự án phòng học, trường học liên quan.

Chủ tịch nước Lương Cường có thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026 Chủ tịch nước Lương Cường vừa có thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026, trong đó bày tỏ mong muốn ngành giáo dục tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”. Trong thư, chúc mừng những thành tựu rất đáng tự hào mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm học 2024-2025, Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên diễn ra khi cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cũng là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước mong ngành giáo dục tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”; tiếp tục hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển toàn diện con người về tri thức, đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng học tập, rèn luyện, có khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Chủ tịch nước mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục luôn giữ vững ngọn lửa tâm huyết, tình yêu nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho học trò; mong các bậc phụ huynh, với tình yêu thương và trách nhiệm, tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, cùng xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai. Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa đối với sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách thiết thực để các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập, rèn luyện trong môi trường tốt nhất. BÍCH QUYÊN

QUANG HUY thực hiện