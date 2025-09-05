Sẵn sàng bước vào năm học mới

Năm học 2025-2026 được xem là năm học đặc biệt khi ngành giáo dục - đào tạo đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Trong đó, Nghị quyết 71/NQ-TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71) được kỳ vọng là đòn bẩy giúp giáo dục bứt phá. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận kỳ vọng của lãnh đạo các địa phương và cán bộ quản lý trường học cho năm học mới.

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM:

Đề nghị các trường đặc biệt quan tâm nhà vệ sinh trường học

Ngay từ đầu năm học, hiệu trưởng các trường học cần chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh, không chỉ giáo án, kế hoạch giảng dạy mà còn là nhà vệ sinh, bóng râm, khu vực sân chơi ở sân trường. Trong đó, tôi đề nghị các trường quan tâm đặc biệt nhà vệ sinh trường học. Ở đâu xảy ra tình trạng học sinh không dám vào nhà vệ sinh thì hiệu trưởng không thể xem là hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu gặp khó khăn về kinh phí, nhà trường có thể chủ động kêu gọi mạnh thường quân, huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho học sinh. Khi học sinh được thoải mái sinh hoạt, vui chơi, học tập, các em sẽ có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để có kết quả học tập tốt nhất, khi đó mỗi ngày đến trường mới thật sự là một ngày vui theo đúng chủ trương của ngành giáo dục - đào tạo.

Cùng với đó, trường học phải rà soát, đảm bảo yếu tố an toàn trong trường học. Những nơi có tường bong tróc, sàn gạch nứt, trần lỏng lẻo, mái che hỏng... phải khẩn trương khắc phục. Lúc này không phải là lúc để than phiền hay kể khó, mà phải tập trung toàn lực để giải quyết những vấn đề cấp bách, nhất là điều kiện tối thiểu đảm bảo an toàn cho học sinh trong năm học mới.

Ông TRẦN ANH TUẤN - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng:

Phát triển tối đa nguồn nhân lực địa phương

TP Đà Nẵng luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu và đặt ưu tiên lớn vào việc thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng. Trong nhiều năm qua, thành phố đã tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, xây dựng trường lớp, trang thiết bị và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Nhờ đó, giáo dục đại trà từng bước được nâng lên, tạo nên thay đổi rõ rệt.

Nếu như trước kia, phụ huynh ở miền núi chỉ mong con cái “được đi học” dù phải lội suối, trèo đèo, thì nay họ đã đồng hành tích cực hơn, thậm chí dựng lán bên trường để tiện chăm sóc con. Hình ảnh này cho thấy sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức xã hội về tầm quan trọng của học vấn. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn hiện hữu, thành tích giáo dục mũi nhọn tập trung ở đô thị. Nhiều trường miền núi còn thiếu điện, nước, sóng thông tin; cơ sở vật chất xuống cấp; chính sách thu hút, giữ chân giáo viên giỏi chưa đủ mạnh.

Cô PHẠM THỊ THANH VÂN - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lạc 3 (phường An Lạc, TPHCM):

Bứt phá dạy ngoại ngữ và tin học

Trong năm học mới, tập thể sư phạm nhà trường phấn đấu tạo ra môi trường học tập tiên tiến, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển giáo dục của quốc gia và quốc tế. Một trong những nỗ lực quan trọng của nhà trường là việc triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp, không chỉ giúp học sinh học tiếng Anh mà còn áp dụng ngôn ngữ này vào các môn học khác như khoa học, toán, nghệ thuật... Việc học tiếng Anh qua các môn học khác sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện về cả kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng ngôn ngữ, mở ra cơ hội để các em hội nhập quốc tế ngay khi còn nhỏ.

Song song đó, chúng tôi cũng chú trọng áp dụng công nghệ vào giáo dục thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Môi trường học tập số không chỉ giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng mà còn giúp các thầy cô giáo nâng cao chất lượng giảng dạy. Các nền tảng học tập trực tuyến và công cụ hỗ trợ đã và đang tạo ra không gian học tập sáng tạo, thuận tiện, hiệu quả hơn. Đây là một phần trong cam kết của nhà trường trong việc cung cấp giáo dục hiện đại và chất lượng cao cho học sinh.

Thầy PHAN TRƯỜNG GIANG - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang:

Kỳ vọng mới với chính quyền địa phương 2 cấp

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Lâm Bình đã sẵn sàng bước vào năm học mới với tâm lý phấn khởi, tràn đầy hy vọng. Các thầy cô đều phấn chấn vì ngày 1-1-2026 tới đây Luật Nhà giáo có hiệu lực thi hành sẽ có nhiều chính sách giúp các thầy cô yên tâm công tác hơn. Chúng tôi cảm nhận được trách nhiệm, yêu cầu, kỳ vọng cao hơn đối với nhà giáo từ Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước.

Ngoài ra, đây là năm học đầu tiên cả nước thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, dù còn một số khó khăn nhưng tập thể thầy và trò, cha mẹ học sinh đều mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất từ các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương nhằm hỗ trợ tối đa việc nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh dân tộc ở trường nội trú đạt kết quả tốt hơn.

THU TÂM - PHAN THẢO - XUÂN QUỲNH ghi