Xã Bình Lợi khánh thành 2 ngôi trường trong năm học mới

Sáng 4-9, UBND xã Bình Lợi (TPHCM) tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Vườn Thơm và Trường Trung học cơ sở Bình Lợi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh phát triển toàn diện.

Trường THCS Bình Lợi có tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng

Việc đưa vào sử dụng 2 ngôi trường mới với cơ sở vật chất đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tiểu học và THCS, nâng cao tỷ lệ học 2 buổi/ngày và hoàn thiện mạng lưới trường lớp trên địa bàn xã.

Cụ thể, dự án xây dựng Trường THCS Bình Lợi được phê duyệt từ tháng 9 -2019. Trường được xây dựng 4 tầng với quy mô 45 phòng học và các phòng chức năng, tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

Nghi thức cắt băng khánh thành Trường THCS Bình Lợi

Trong năm học đầu tiên, trường có 12 lớp học với 486 học sinh, trong đó khối 6 có 188 em (4 lớp), khối 7 có 116 em (3 lớp), khối 8 có 110 em (3 lớp) và khối 9 có 72 em (2 lớp).

Cô Hứa Thị Hoàn Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Lợi, bày tỏ niềm vui khi ngôi trường mới được thành lập trên vùng đất giàu truyền thống.

Cô Hứa Thị Hoàn Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Lợi chia sẻ tại buổi lễ

“Tôi vô cùng vinh dự và xúc động khi chính thức được nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng của nhà trường. Tôi xin cam kết sẽ cùng với tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, cô Hứa Thị Hoàn Hảo chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Tước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, tin tưởng với tâm huyết và nhiệt huyết của đội ngũ thầy cô giáo cùng với tinh thần học hỏi, nỗ lực không ngừng của các em học sinh, Trường THCS Bình Lợi sẽ nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những ngôi trường tiêu biểu của xã. Trong đó, các thầy cô chính là những người dẫn dắt, truyền cảm hứng cho các em, tạo dựng một môi trường giáo dục tích cực và sáng tạo.

Cùng ngày, UBND xã Bình Lợi cũng tổ chức khánh thành Trường Tiểu học Vườn Thơm, với quy mô xây dựng cao 3 tầng, bao gồm 30 phòng học và các phòng chức năng, tổng mức đầu tư gần 136 tỷ đồng, trường được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

Trường Tiểu học Vườn Thơm có quy mô 30 phòng, tổng mức đầu tư gần 136 tỷ đồng

Dự án được phê duyệt vào cuối tháng 10-2019, mặc dù quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, đến nay công trình đã được hoàn thành vượt tiến độ và đảm bảo chất lượng, sẵn sàng phục vụ cho năm học mới 2025 – 2026.

Năm học này, trường có 15 lớp học với tổng 466 học sinh. Trong đó, khối 1 có 102 em (3 lớp), khối 2 có 82 em (3 lớp), khối 3 có 88 em (3 lớp), khối 4 có 90 em (3 lớp) và khối 5 có 84 em (3 lớp).

BÙI TUẤN