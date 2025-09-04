Sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệt vào sáng 5-9

8 giờ sáng 5-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức chương trình kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026. Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

Học sinh cả nước chuẩn bị khai giảng năm học 2025-2026

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), được kết nối trực tuyến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc với sự tham dự của khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.

Theo dự kiến, tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đây là lễ khai giảng đặc biệt “2 trong 1”, vì lần đầu tiên gần 30 triệu học sinh, sinh viên cả nước tham dự lễ khai giảng chung - qua sóng truyền hình trực tiếp của VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Các trường học đang hoàn tất khâu chuẩn bị cho lễ khai giảng, sáng 5-9

Theo chương trình, sau diễn văn khai mạc của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bộ GD-ĐT sẽ phát phóng sự “80 năm giáo dục phát triển đất nước”. Tiếp đó, sau phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025-2026.

Tại buổi lễ, Bộ GD-ĐT cũng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại Hà Nội, ngay sau đại lễ A80 - kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, gần 2,3 triệu học sinh của 2.954 trường học các cấp cùng hơn 13.000 thầy cô giáo tại Hà Nội háo hức chờ đón lễ khai giảng đặc biệt. Thời điểm hiện tại, mọi kế hoạch, phương án tổ chức ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2025 - 2026 ở Hà Nội đã sẵn sàng.

Chiều 4-9, các em học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 2, Nghệ An tập dượt lần cuối tiết mục văn nghệ cho lễ khai giảng

Chiều 4-9, các thầy cô giáo Trường THPT Quỳnh Lưu 2, Nghệ An khẩn trương chuẩn bị cho lễ khai giảng

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT TP Hà Nội, các trường học ở Hà Nội sẽ tổ chức tiết học đầu tiên sau lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 bằng các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống như phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích, giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch... thay vì vào học ngay các tiết văn hóa.

Trường THCS Hoàng Văn Thụ, phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) đã sẵn sàng cho lễ khai giảng

Tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, thầy và trò Trường THCS Hoàng Văn Thụ, đã sẵn sàng bước vào năm học mới với niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao.

Chiều 4-9, cô Trần Thị Bích Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ cho biết, nhà trường đang rà lại lần cuối các điều kiện để chuẩn bị cho lễ khai giảng vào sáng 5-9.

Cho đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục cơ bản trong cả nước đã đảm bảo chuẩn bị đầy đủ thiết bị, đường truyền để kết nối trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình VTV1 cho lễ khai giảng ngày 5-9.

Đối với các hoạt động, chương trình theo kế hoạch của nhà trường trong lễ khai giảng, hầu hết các trường tổ chức gọn nhẹ và kết thúc trước 8 giờ.

Lễ khai giảng năm học mới: Phía Bắc nắng nóng, miền Nam mưa rào Chiều 4-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát thông tin nhận định tình hình thời tiết cả nước trong ngày 5-9, phục vụ lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Theo đó, thời tiết trong ngày khai giảng ở miền Bắc và miền Trung cơ bản tạnh ráo, có nắng nhưng có nơi có nắng nóng. Trong khi khu vực phía Nam có thể có mưa rào hoặc mưa rào ngắn, chủ yếu xuất hiện chiều và tối nên không ảnh hưởng lớn đến lễ khai giảng. Cụ thể, tại Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 24 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Xác suất mưa 20-30% ở khu vực đồng bằng, riêng vùng núi phía Bắc như Sa Pa khoảng 55-65%. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày nắng, chiều tối có mưa rào, trong khi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng xuất hiện mưa rào mau hơn vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phổ biến 24 đến 34 độ C. Xác suất mưa tại Huế 60-75%, tại Đà Nẵng 60-80%. Ở khu vực Tây Nguyên, ban ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ 20 đến 31 độ C. Tại Đà Lạt xác suất mưa 70-80%. Nam bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ C. Tại các thành phố lớn như, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ C, đêm không mưa, thời tiết thuận lợi cho lễ khai giảng, xác suất mưa dưới 20%. Hải Phòng và khu vực ven biển Đông Bắc bộ ngày nắng, đêm ít mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 đến 33 độ C, xác suất mưa 20-30%. TPHCM và Cần Thơ ban ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, trong đó mưa xuất hiện chủ yếu vào cuối buổi chiều, xác suất mưa 65-75%.

LÂM NGUYÊN - PHÚC HẬU