Khánh thành Trường Tiểu học Đồng Đen tại xã Vĩnh Lộc

Lãnh đạo xã Vĩnh Lộc cùng đại biểu cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Đồng Đen

Trường được xây dựng 3 tầng với quy mô 30 phòng học và các phòng chức năng, tổng mức đầu tư hơn 167 tỷ đồng, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

Dự án được phê duyệt từ năm 2018, khởi công vào tháng 12-2024. Trong quá trình triển khai, công trình gặp nhiều khó khăn về thủ tục và giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và sự đồng thuận của người dân, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, tặng hoa đơn vị thi công, chủ đầu tư dự án

Xã Vĩnh Lộc có dân số hơn 167.000 người, tốc độ đô thị hóa nhanh, trong đó lực lượng lao động nhập cư chiếm tỷ lệ cao. Những năm gần đây, số học sinh tiểu học tăng mạnh. Năm học 2024-2025, toàn xã có hơn 10.200 học sinh tiểu học; dự kiến năm học 2025-2026 sẽ tăng thêm gần 900 em. Việc đưa Trường Tiểu học Đồng Đen vào sử dụng góp phần giảm tải cho các trường hiện hữu và hoàn thiện mạng lưới trường lớp trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, cho biết Trường Tiểu học Đồng Đen không chỉ là công trình khang trang, mà còn là niềm tự hào của người dân địa phương. Đây cũng là trường đầu tiên trên địa bàn triển khai mô hình dạy học 2 buổi/ngày đối với khối lớp 1.

Lãnh đạo xã cũng gửi lời cảm ơn đến các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần quan trọng để công trình hoàn thành đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có môi trường học tập đầy đủ và hiện đại.

KIM HUYỀN