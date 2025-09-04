Thầy cô vùng biên giới tất bật trước ngày tựu trường

Nằm heo hút giữa lõi rừng Yok Đôn, cách trung tâm xã Buôn Đôn (Đắk Lắk) gần 20km, điểm trường Y Jut - buôn Đrăng Phốk nghèo nàn nhưng ấm tình thầy trò. Để chuẩn bị cho ngày tựu trường, những bước chân thầy cô vùng biên giới lại tất bật, gieo hy vọng cho học trò trước thềm năm học mới.

Con đường nhỏ dẫn vào buôn Đrăng Phốc (xã Buôn Đôn) vắt qua những triền đồi, mưa xuống thì lầy lội, nắng lên lại bụi mù mịt. Thế nhưng, sáng 4-9, thầy cô Trường Tiểu học Y Jut vẫn lặng lẽ vượt rừng gần 20km, gùi theo chổi, khăn lau đến với điểm trường để lau dọn trường, lớp để chuẩn bị cho ngày tựu trường.

Giữa buôn làng còn bộn bề gian khó, dãy lớp học nhỏ bé với vài phòng học đơn sơ, bàn ghế xiêu vẹo lại vang lên tiếng chổi tre, tiếng lau bảng rột roạt. Tất cả đều hối hả, rộn ràng, như thể muốn níu bước học trò quay lại lớp sau những tháng hè lam lũ.

Điểm trường Tiểu học Y Jut nằm giữa lõi rừng Yok Đôn, cách trung tâm xã Buôn Đôn gần 20km

“Ở đây, đời sống bà con còn nhiều thiếu thốn. Có em nghỉ hè rồi theo bố mẹ lên rẫy, đến mùa tựu trường lại ngần ngại không muốn quay về. Vì vậy, ngoài dọn dẹp lớp học, chúng tôi còn phải đến từng nhà động viên, thuyết phục phụ huynh cho con đến trường”, thầy giáo Y Chội B’Krông tâm sự.

Các thầy cô giáo lau dọn lại trường, lớp để chuẩn bị cho hành trang gieo chữ nơi buôn Đrăng Phốk

Trong gian phòng nhỏ, những bộ bàn ghế sứt mẻ được kê ngay ngắn. Tấm bảng cũ được lau chùi sạch bóng. Ngoài sân, cột cờ xiêu vẹo được dựng lại thẳng tắp. Chiếc trống mới cũng được thay cho chiếc trống cũ bị rách. Ánh mắt thầy cô ai nấy đều rạng rỡ, bởi mọi mệt nhọc dường như tan biến khi nghĩ đến khoảnh khắc học trò ùa về trong ngày khai giảng.

Các giáo viên điểm Trường Hoạ Mi ở buôn Đrăng Phốc cũng lau dọn lớp học để chuẩn bị đón học sinh

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Linh, Phó Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Y Jut cho biết, ngoài điểm trường chính nằm ở trung tâm xã, trường có 2 phân hiệu ở buôn Đrăng Phốc và buôn Jang Lành. Vì điểm trường ở buôn Đrăng Phốc xa trung tâm, học sinh đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn nên nhà trường luôn ưu tiên quan tâm hơn.

Điểm trường có khoảng hơn 50 học sinh từ lớp 1-5. Do đa số gia đình các em đều thuộc diện hộ nghèo, tình trạng bỏ học nhiều nên trước ngày tựu trường thầy cô trong trường đã đến từng nhà học sinh, để thăm hỏi, quan tâm, động viên các em đến trường.

“Xa xôi, vất vả thì có, nhưng chỉ cần thấy học trò vui, háo hức tới lớp, chúng tôi lại có thêm động lực để gắn bó. Ước mong duy nhất là các em không bỏ học, để tương lai bớt nhọc nhằn hơn cha mẹ các em”, thầy Linh chia sẻ.

Chiếc trống mới đã được thay để chuẩn bị ngày tựu trường

Thầy cô buôn Đrăng Phốc đang duyệt chương trình cho lễ tựu trường

Những mầm non tương lai ở buôn Đrăng Phốc

Điểm trường Đrăng Phốc là nơi gieo con chữ cho hàng chục học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Với các em, đến lớp không chỉ là học tập mà còn là hành trình thoát nghèo. Bởi vậy, mỗi bước chân vượt rừng của thầy cô không chỉ dọn dẹp bụi bẩn mà còn gieo niềm tin, giữ lửa tri thức cho buôn làng.

MAI CƯỜNG