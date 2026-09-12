Rùa biển liên tục chọn Khu bảo tồn biển Hòn Cau để sinh sản

Rùa biển liên tục trở lại Khu bảo tồn biển Hòn Cau (tỉnh Lâm Đồng) làm tổ, đẻ trứng, trong đó có một ổ với 101 trứng.

Sáng 12-9, thông tin từ Khu bảo tồn biển Hòn Cau (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trong khoảng 1 tuần qua, rùa biển liên tục bò lên các bãi cát trên đảo Hòn Cau (còn gọi là Cù Lao Câu) đẻ trứng.

Rùa biển liên tục lên Khu bảo tồn biển Hòn Cau đẻ trứng

Tối 11-9, một cá thể rùa mẹ đào ổ trong cát và đẻ 101 trứng. Các nhân viên Khu bảo tồn biển Hòn Cau theo dõi quá trình rùa đẻ. Sau khi rùa mẹ hoàn tất việc đẻ trứng và trở lại biển, toàn bộ số trứng được đưa về khu vực ấp nở an toàn tại khu bảo tồn.

101 trứng rùa được nhân viên Khu bảo tồn biển Hòn Cau phát hiện vào tối 11-9

Khoảng 1 tuần trước, một cá thể rùa biển khác cũng lên bãi đẻ 65 trứng. Số trứng này sau đó được nhân viên khu bảo tồn thu gom, đưa về khu vực ấp nở để bảo đảm an toàn.

Cứu hộ những trứng rùa về nơi ấp nở an toàn

Trong những ngày qua, nhân viên khu bảo tồn còn ghi nhận thêm 3 ổ trứng khác do rùa mẹ để lại trên bãi biển Hòn Cau. Do các vị trí này được đánh giá bảo đảm an toàn, ít nguy cơ bị tác động, nhân viên khu bảo tồn giữ nguyên hiện trạng để trứng nở tự nhiên.

Nhân viên Khu bảo tồn biển Hòn Cau phát hiện khu vực rùa lên bờ đẻ trứng

Hòn Cau là một trong những địa điểm rùa biển tìm về sinh sản. Mùa sinh sản của rùa biển thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm. Trong thời gian này, nhân viên khu bảo tồn và các tình nguyện viên thường xuyên tuần tra các bãi biển vào ban đêm để phát hiện, bảo vệ rùa mẹ và các ổ trứng. Đối với những ổ trứng rùa không đảm bảo an toàn, nhân viên khu bảo tồn sẽ di chuyển về khu ấp. Sau khi trứng rùa nở, các rùa con sẽ được đưa về biển.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) có diện tích khoảng 12.500ha, cách đất liền khoảng 10km, gồm đảo Hòn Cau cùng các vùng lõi, vùng đệm và vùng phục hồi sinh thái. Khu vực này có hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển phong phú, là nơi sinh sống và sinh sản của nhiều loài thủy sinh vật quý hiếm.

TIẾN THẮNG