Sức sống cơ sở

Cocoon hỗ trợ bảo tồn rùa biển Côn Đảo

SGGPO

Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo và nhãn hàng Cocoon, một thương hiệu mỹ phẩm thuần chay của Việt Nam, vừa ký kết chương trình hợp tác bảo vệ rùa, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong gìn giữ đa dạng sinh học của biển Việt Nam.

Kiểm lâm VQG Côn Đảo thả rùa con về biển sau quá trình ấp nở. Ảnh: CTV
Kiểm lâm VQG Côn Đảo thả rùa con về biển sau quá trình ấp nở. Ảnh: CTV

Chương trình có tên gọi: “Bảo tồn rùa biển tại Côn Đảo - Rùa con kiên cường về biển”. Theo thỏa thuận, Cocoon hỗ trợ 300 triệu đồng cho VQG Côn Đảo để phục vụ các hoạt động theo dõi, bảo vệ rùa mẹ trong mùa sinh sản; bảo vệ bãi đẻ, tổ trứng; hỗ trợ quá trình ấp nở, đưa rùa con về biển; tuần tra, giám sát tại các khu vực bảo tồn và những hoạt động cần thiết khác.

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Đại diện VQG Côn Đảo nhận hỗ trợ chương trình bảo tồn rùa biển. Ảnh: CTV

Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, Cocoon phối hợp với VQG Côn Đảo đẩy mạnh truyền thông về bảo tồn rùa biển, nâng cao nhận thức về tác động của con người đối với môi trường sống của sinh vật biển, đồng thời khuyến khích du lịch và tiêu dùng có trách nhiệm với thiên nhiên.

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Lực lượng kiểm lâm VQG Côn Đảo ấp nở rùa con. Ảnh: CTV

Mỗi năm, rùa mẹ vượt hàng trăm, thậm chí hàng ngàn kilomet trở về Côn Đảo để sinh sản, nhưng tỷ lệ rùa con sống sót rất thấp do nguy cơ từ cả tự nhiên lẫn con người. Vì vậy, công tác bảo vệ bãi đẻ, tổ trứng và hỗ trợ rùa con trở về biển có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì quần thể rùa biển.

QUANG VŨ

Từ khóa

VQG Côn Đảo Cocoon Rùa biển bảo tồn 300 triệu

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