TPHCM chấn chỉnh hoạt động quản lý bùn thải, chất thải rắn xây dựng

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác xử lý vật chất phát sinh từ giải phóng mặt bằng, nạo vét kênh rạch, cống rãnh để sớm triển khai thống nhất trên toàn thành phố.

Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp về tình hình xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động nạo vét kênh rạch, cống rãnh và vật chất phát sinh trong quá trình giải phóng, làm sạch mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thành phố.

Bùn thải, chất thải rắn xây dựng và vật chất phát sinh từ các dự án trên địa bàn TPHCM hiện nay rất lớn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Thông báo kết luận giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác xử lý vật chất phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng, nạo vét kênh rạch, cống rãnh để sớm áp dụng trên toàn địa bàn. Đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm của TP Hà Nội trong tái chế chất thải rắn xây dựng phục vụ san lấp, báo cáo đề xuất UBND TPHCM xem xét triển khai.

Trong thời gian chờ ban hành quy trình chính thức, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn tạm thời về quản lý, phân loại, thu gom và xử lý bùn thải, vật chất nạo vét, chất thải rắn xây dựng cho các chủ đầu tư, chính quyền địa phương và người dân.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải khẩn trương rà soát, tham mưu quy hoạch các điểm đổ thải, bảo đảm thuận lợi cho việc triển khai các dự án, đồng thời chú trọng yếu tố môi trường và phương án vận chuyển. Công an TPHCM phối hợp hướng dẫn việc vận chuyển, xử lý đúng quy định và tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao trước ngày 30-7.

Theo kết luận, thời gian qua công tác phối hợp quản lý, xử lý bùn thải, chất thải rắn xây dựng và vật chất phát sinh từ các dự án có thời điểm chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ giữa các sở, ngành và đơn vị liên quan. Công tác quy hoạch điểm tập kết, xử lý và tái chế chất thải phục vụ san lấp cũng chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số công trình.

QUỐC HÙNG