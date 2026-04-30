Rực rỡ ngày hội khinh khí cầu ở Đắk Lắk

Từ ngày 28-4 đến 1-5, Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội khinh khí cầu tại quảng trường Tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Clip: Bay khinh khí cầu tại quảng trường Tháp Nghinh Phong

Đây là hoạt động nhằm kích cầu du lịch trong chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch phục vụ người dân và du khách dịp lễ 30-4, 1-5 năm nay.

Trong khuôn khổ ngày hội, 12 khinh khí cầu đủ kích cỡ và màu sắc đã cùng hội tụ, tạo nên khung cảnh rực rỡ trên nền trời khu vực Tháp Nghinh Phong. Những chiếc khinh khí cầu khổng lồ này được vận hành bởi đội ngũ phi công chuyên nghiệp, đảm bảo mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng cho người xem.

Lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày hội khinh khí cầu tại quảng trường Tháp Nghinh Phong

Anh Nguyễn Minh Hoàng, (du khách đến từ TPHCM) chia sẻ sau chuyến bay trải nghiệm: "Đây là một trải nghiệm tuyệt vời khi được ngắm nhìn vùng đất này từ trên cao. Tôi hy vọng tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động trải nghiệm độc đáo để du khách có thêm khám phá về văn hóa, thiên nhiên nơi đây".

Rất đông du khách đến xem khinh khí cầu

Bên cạnh việc trình diễn khinh khí cầu, sự kiện còn kết hợp các hoạt động nghệ thuật và không gian tương tác, thu hút hàng ngàn lượt khách đổ về mỗi ngày.

Một số hình ảnh ngày hội khinh khí cầu ở quảng trường Tháp Nghinh Phong

Dàn khinh khí cầu đủ sắc màu tại quảng trường Tháp Nghinh Phong

Điều khiển để khinh khí cầu bay

Hàng ngàn du khách đến xem ngày hội khinh khí cầu

MAI CƯỜNG