Running Man Việt Nam bùng nổ doanh thu

Tập cuối chương trình Running Man Việt Nam mùa 3 với phiên bản điện ảnh mang tên Con rối tự do gây sốt phòng vé và áp đảo doanh thu ngay trong tuần đầu ra mắt.

Hơn 17 tỷ đồng cùng 116.861 vé bán ra với lượng suất chiếu khá hạn chế, chỉ 1.937 suất là những thành tích ấn tượng của Running Man: Con rối tự do, theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số).

Sức hút này không khó để lý giải bởi trước đó, trong suốt 15 tập phát sóng chương trình đã nhận được nhiều tình cảm, sự đón nhận của khán giả. Với phiên bản điện ảnh, mỗi tấm vé của Running Man được bán với giá trung bình 150.000 đồng/vé. Tính đến 8 giờ sáng ngày 25-1, phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 18,3 tỷ đồng.

Doanh thu phòng vé tuần từ ngày 22 đến 24-1. Nguồn: Box Office Vietnam

Cơn sốt của Running Man đã làm đảo chiều hoàn toàn bức tranh doanh thu phòng vé khi một loạt tác phẩm được các cụm rạp xếp số lượng suất chiếu tương đương nhau cạnh tranh khốc liệt các vị trí trong top 5.

Cụ thể, vị trí thứ 2 tuần qua thuộc về phim kinh dị Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương với doanh thu hơn 7,3 tỷ đồng. Đây cũng là bộ phim có số lượng suất chiếu được xếp cao nhất, 3.910 suất chiếu.

Running Man tập đặc biệt được chiếu tại rạp thu hút đông đảo người hâm mộ. Ảnh: ĐPCC

Phim hoạt hình Tiểu yêu quái núi lãng lãng cũng là một bất ngờ khi đạt doanh thu gần 7,1 tỷ đồng trong tuần đầu ra mắt với 3.113 suất chiếu. Trong khi đó, ở tuần thứ 2 ra mắt Con kể ba nghe đã tụt xuống vị trí số 4 dù vẫn có số lượng suất chiếu khá cao, 3.304 suất chiếu. Phim có thêm gần 6,4 tỷ đồng doanh thu, nâng tổng doanh thu phim lên con số hơn 48 tỷ đồng.

Vị trí còn lại trong top 5 là phim kinh dị Nhà trấn quỷ với doanh thu hơn 4,2 tỷ đồng.

Trong top 10 doanh thu phòng vé tuần qua còn có 3 bộ phim vượt mốc doanh thu 1 tỷ đồng, gồm Conan Movie 1: Quả bom chọc trời, Thiên đường máu và Avatar: Lửa và tro tàn.

Thiên đường máu hiện đạt tổng doanh thu phòng vé hơn 124 tỷ đồng trong khi Avatar 3 đạt doanh số gần 283 tỷ đồng, tiệm cận doanh thu 285 tỷ đồng của Avatar: Dòng chảy của nước.

Tuần này, phòng vé Việt mang đến nhiều lựa chọn cho khán giả. Có 2 phim Việt sẽ cùng ra rạp từ ngày 30-1, lần lượt là Bố già trở lại và Chiến Nam: Ve sầu thoát xác.

Nhưng đáng chú ý hơn là cuộc đối đầu của một loạt bộ phim kinh dị đáng chờ đợi: Cứu, Panor: Tà thuật huyết ngải 2, Lễ đoạt hồn. Ngoài ra, tác phẩm hài Người đẹp quái lạ, phim hài - tình cảm Tình đầu khó nói và phim hành động - hồi hộp Kẻ ẩn dật cũng hứa hẹn hấp dẫn.

HẢI DUY