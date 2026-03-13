Thêm gần 600 căn hộ chung cư tại TPHCM sẽ được cấp sổ hồng

Ngày 13-3, Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, đã làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua tại các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tổ Công tác 1645 làm việc với chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, ngày 13-3. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi làm việc, Tổ Công tác đã làm việc với chủ đầu tư (CĐT) của 3 dự án gồm: Chung cư A.C.S.C tại số 686 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây do Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 làm CĐT; Chung cư kết hợp Thương mại Bến Vân Đồn tại địa chỉ số 278-283 Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội do Công ty CP thương mại và Đầu tư Hồng Hà làm CĐT; Dự án Biệt thự Đồi Ngọc Tước III, phường Tam Thắng do Công ty CP Bất động sản Phục Hưng làm CĐT.

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM (VPĐKĐĐ), chung cư A.C.S.C có tổng 322 căn hộ và được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ năm 2020.

Sau khi lắng nghe báo cáo của CĐT và các cơ quan liên quan về những vướng mắc tại dự án chung cư A.C.S.C, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị CĐT có trách nhiệm liên hệ Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM kiểm tra lại thủ tục bảo vệ môi trường đã làm hay chưa.

Liên quan việc cấp sổ hồng đối với nhà trẻ và chỗ đậu gửi xe, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu CĐT phải có cam kết gửi VPĐKĐĐ sau khi được các cơ quan chuyên môn có ý kiến cụ thể để được xem xét giải quyết.

Đồng thời, CĐT phải phối hợp với Phòng Kinh tế đất (Sở Nông nghiệp - Môi trường) nhằm rà soát nghĩa vụ tài chính bổ sung. “Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho người dân mua căn hộ tại chung cư. Đối với các phần diện tích khác, đề nghị CĐT thực hiện theo những nội dung yêu cầu trên để được giải quyết cấp sổ hồng sau”, ông Nguyễn Toàn Thắng nêu.

Đại diện CĐT dự án chung cư A.C.S.C trình bày tại buổi làm việc với Tổ Công tác 1645. Ảnh: THANH HIỀN

Đối với dự án chung cư kết hợp Thương mại Bến Vân Đồn, dự án được giao đất năm 2015 với diện tích đất 2.343,7m2 và có phần chênh lệch hơn 60m2 so với tổng diện tích đất được công nhận tại 6 giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư (2.283,25m2). Phần diện tích đất hơn 60m2 là thông hành địa dịch, khoảng hở giữa 2 nhà.

Dự án đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ năm 2019, có tổng cộng 240 căn hộ. Nhiều năm nay, CĐT đã tiến hành các thủ tục để thực hiện cấp sổ hồng cho người mua nhưng bị vướng mắc liên quan phần diện tích hơn 60m2 đất chêch lệch.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho người dân. Song song đó, CĐT phải liên hệ với Phòng Kinh tế đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích chênh lệch hơn 60m2. Ngoài ra, CĐT phải liên hệ với Chi cục Bảo vệ môi trường nhằm giải quyết vấn đề hồ sơ cấp phép bảo vệ môi trường tại chung cư. Liên quan nghĩa vụ nhà ở xã hội, Công ty CP thương mại và Đầu tư Hồng Hà phải chuyển hồ sơ về phường để phường có ý kiến về vấn đề này.

Dự án Biệt thự Đồi Ngọc Tước III, tại phường Tam Thắng, có tổng diện tích là 7.000m2, trong đó hơn 5.486m2 xây dựng 19 căn biệt thự vườn và hơn 1.513m2 là đất giao thông. Trong quá trình thực hiện dự án, CĐT đã xin điều chỉnh mẫu thiết kế kiến trúc đối với lô B7, B8 và đã được UBND TP Vũng Tàu (trước đây) chấp thuận.

Tuy nhiên, nội dung văn bản của UBND TP Vũng Tàu (trước đây) lại nêu: “Việc thỏa thuận mẫu là cơ sở để CĐT thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định và không thay thế giấy phép xây dựng. CĐT phải thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình đúng với các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.” Do đó, CĐT cần được hướng dẫn những trường hợp thay đổi thiết kế kiến trúc có phải điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép xây dựng hay không.

Tại buổi làm việc, Tổ Công tác đã thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án. Riêng đối với các trường hợp thay đổi thiết kế, CĐT liên hệ Sở Xây dựng để có ý kiến giải quyết.

THANH HIỀN