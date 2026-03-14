TPHCM: Giao 3 khu đất để thanh toán hợp đồng BT thực hiện dự án chống ngập

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định giao 3 khu đất cho các công ty thuộc Trung Nam Group để thanh toán hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM (giai đoạn 1).

Khu đất thứ nhất tại địa chỉ tại 232 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, với diện tích hơn 17.573m2 được giao cho Công ty TNHH Trung Nam Vương Long. Khu đất được sử dụng với mục đích xây dựng khu chung cư có thời hạn sử dụng đất 50 năm, hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Khu đất thứ 2 tại số 762 Bình Quới, phường Bình Quới, với diện tích hơn 3.473m2 được giao cho Công ty TNHH Trung Nam Đạt Long. Mục đích sử dụng khu đất được xác định theo quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 đã được UBND phường Bình Quới chấp thuận tại Công văn số 844. Theo đó, phần diện tích hơn 3.100m2 được xây dựng khu chung cư, phần diện tích 373m2 là đất giao thông và hành lang bảo vệ sông rạch. Thời hạn sử dụng đất đối với phần đất xây dựng khu chung cư là 50 năm với hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Khu đất thứ 3 tại địa chỉ C8A, Khu A, phường Tân Mỹ có diện tích 5.500m2 được giao cho Công ty TNHH Trung Nam Long Thịnh. Mục đích sử dụng đất của khu đất được xác định theo quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 đã được UBND phường Tân Mỹ chấp thuận tại Công văn số 2273. Cụ thể, đất xây dựng khu chung cư có diện tích 5.450m2; đất giao thông có diện tích 50m2. Đất xây dựng khu chung cư có thời hạn sử dụng là 50 năm với hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định giá đất làm cơ sở để tính tiền sử dụng đất, quyết toán hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất theo quy định.

THANH HIỀN