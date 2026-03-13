Đấu giá 8 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu đất tại TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM (gọi tắt là trung tâm) sẽ tổ chức thực hiện đấu giá 8 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu đất do trung tâm quản lý.

Khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

UBND TPHCM yêu cầu trong quá trình thực hiện, các cơ quan liên quan phải chủ động phối hợp đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, công khai, minh bạch, nhanh chóng xử lý các tình huống phức tạp xảy ra. Nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, phải kịp thời báo cáo xin ý kiến cấp trên theo thẩm quyền để xem xét chỉ đạo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các sở, cơ quan và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện xác định giá khởi điểm dự kiến và giá khởi điểm để tổ chức đấu giá; lập thủ tục, tham mưu trình Chủ tịch UBND TPHCM ban hành Quyết định phê duyệt phương án đấu giá, quyết định phê duyệt giá khởi điểm, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất…; ký hợp đồng cho thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất; ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đối tượng trúng đấu giá là tổ chức; chủ trì việc bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá là tổ chức.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng, Đô thị phường (Phòng Kinh tế xã) nơi có khu đất tổ chức đấu giá phối hợp với các sở, cơ quan và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện xác định giá khởi điểm dự kiến và giá khởi điểm để tổ chức đấu giá; căn cứ hồ sơ do các đơn vị có liên quan hoặc người trúng đấu giá cung cấp, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp xã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, Quyết định phê duyệt giá khởi điểm, Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất...; chủ trì việc bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá là cá nhân.

8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đấu giá

42 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất

