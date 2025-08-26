Saigon Co.op hưởng ứng chiến lược kích cầu tiêu dùng của TPHCM dịp lễ 2-9

Hơn 1.000 sản phẩm Tick xanh từ 104 nhà cung cấp, được bố trí khu vực trưng bày riêng, gắn QR truy xuất rõ ràng

Khơi thông sức mua, thúc đẩy tăng trưởng

Hòa cùng dòng chảy đó, Saigon Co.op – hệ thống bán lẻ hàng Việt chủ lực – đồng loạt triển khai các hoạt động đồng hành, không chỉ tạo cơ hội mua sắm thuận lợi, mà còn góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy tiêu dùng xanh và lan tỏa niềm tin xã hội.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1,07 triệu tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ – mức cao nhất nhiều năm qua. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng GRDP, thành phố xác định cần chuỗi giải pháp kích cầu quyết liệt, đồng bộ hơn.

Nhiều sản phẩm tại các điểm bán của Sagon Co.op sẽ được khuyến mãi giảm giá mạnh để kích cầu tiêu dùng dịp Lễ Quốc khánh 2-9

Shopping Season 2025 được phát động từ tháng 6, cho phép doanh nghiệp triển khai khuyến mãi quy mô lớn, thậm chí vượt khung thông thường. Từ nay đến cuối năm, chương trình sẽ diễn ra thành nhiều đợt, trong đó dịp lễ 2-9 là điểm nhấn. Đại diện Saigon Co.op cho biết: “Chúng tôi chủ động tham gia Shopping Season như một hoạt động đồng hành cùng chính quyền, với mục tiêu khơi thông sức mua, giúp người dân tiếp cận hàng Việt chất lượng, giá cả hợp lý và qua đó góp phần vào tăng trưởng GRDP của TPHCM”.

Một điểm mới trong Shopping Season năm nay là sự kết hợp giữa thương mại truyền thống và hiện đại, giữa mua sắm trực tiếp và thương mại điện tử. Các sàn thương mại điện tử cũng sẽ đồng hành cùng sự kiện “City Sale 2025”, tổ chức tại Parc Mall, ga Metro Bến Thành, Diamond Plaza, SC VivoCity và Vincom Mega Mall Thảo Điền. Lần đầu tiên, người dân có thể trải nghiệm “shopping dưới lòng đất” ngay tại ga Metro số 1 – không gian gắn kết giao thông đô thị với thương mại hiện đại.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, nhấn mạnh: “Kích cầu tiêu dùng không chỉ là câu chuyện khuyến mãi, mà còn là kết nối hạ tầng, dịch vụ và thương mại, tạo ra hệ sinh thái tiêu dùng văn minh. City Sale và Shopping Season là minh chứng cho sự vào cuộc toàn diện của thành phố và cộng đồng doanh nghiệp”.

Người tiêu dùng cũng bày tỏ sự kỳ vọng. Chị Lê Thị Hồng Nhung, khách hàng tại Co.opmart Huỳnh Tấn Phát, chia sẻ: “Tôi mong chờ dịp lễ 2-9 không chỉ để mua hàng giảm giá, mà còn để trải nghiệm không khí sôi động, văn minh. Thấy Saigon Co.op tham gia đồng hành, tôi càng yên tâm vì đây là nơi mua sắm tin cậy lâu nay”.

Lan tỏa tiêu dùng xanh – Gắn kết trách nhiệm cộng đồng

Song hành với Shopping Season, TPHCM đang triển khai mạnh chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, coi đây là công cụ để kiểm soát chất lượng và nâng cao niềm tin thị trường. Sau một năm, chương trình ghi nhận hơn 3.000 sản phẩm tham gia, doanh số tăng trên 20%. Riêng Saigon Co.op đóng góp hơn 1.000 sản phẩm Tick xanh từ 104 nhà cung cấp, được bố trí khu vực trưng bày riêng, gắn QR truy xuất rõ ràng.

Hơn 1.000 sản phẩm Tick xanh từ 104 nhà cung cấp, được bố trí khu vực trưng bày riêng, gắn QR truy xuất rõ ràng

Đại diện Saigon Co.op nhấn mạnh: “Đồng hành với Tick xanh trách nhiệm, chúng tôi không chỉ bán hàng mà còn lan tỏa thông điệp minh bạch, an toàn. Đây là cam kết của Saigon Co.op với người tiêu dùng và cũng là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bán lẻ”.

Đáng chú ý, tháng 9 tới, TPHCM sẽ phát động “Tháng Tick xanh trách nhiệm”, chọn bánh trung thu làm sản phẩm trọng điểm để kiểm soát chất lượng trong mùa cao điểm tiêu dùng. Đây cũng là nhóm hàng Saigon Co.op đã chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp cùng các nhà cung cấp để bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Bên cạnh đó, Saigon Co.op còn tham gia các đợt bán hàng lưu động, phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TPHCM để đưa hàng bình ổn đến tận tay công nhân và người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Những chuyến xe hàng hóa không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, gắn kết an sinh xã hội.

Chị Trần Mỹ Hạnh, công nhân Khu chế xuất Linh Trung, cho biết: “Các chuyến bán hàng lưu động giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, mua được hàng thiết yếu với giá hợp lý. Điều này không chỉ là hỗ trợ tiêu dùng, mà còn là sự đồng hành với đời sống công nhân”.

Một điểm mới khác là việc thành phố và doanh nghiệp, trong đó có Saigon Co.op, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Khách hàng được khuyến khích thanh toán qua thẻ, ví điện tử hoặc mã QR, kèm nhiều ưu đãi cộng thêm từ HDBank, Vikki Bank, VNPay, ZaloPay. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn, mà còn gắn hoạt động mua sắm với xu thế chuyển đổi số trong bán lẻ.

Cùng với đó, các hoạt động truyền thông lan tỏa cũng được chú trọng. Sở Công Thương phối hợp hàng trăm KOL, KOC, người nổi tiếng để truyền tải thông điệp Shopping Season, Tick xanh trách nhiệm trên mạng xã hội. Saigon Co.op tham gia hưởng ứng, coi đây là cơ hội để lan tỏa thói quen tiêu dùng xanh, hiện đại, bền vững đến cộng đồng rộng rãi.

Với vai trò là hệ thống bán lẻ hàng Việt nòng cốt, Saigon Co.op đã và đang chủ động tham gia toàn diện các hoạt động kích cầu của TPHCM: từ Shopping Season, City Sale đến Tick xanh trách nhiệm, bán hàng lưu động và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

Không chỉ tạo cú hích sức mua trong dịp Quốc khánh 2-9, những hoạt động này còn khẳng định Saigon Co.op là đối tác đồng hành chiến lược của thành phố trong việc ổn định thị trường, nâng cao niềm tin xã hội và lan tỏa tiêu dùng xanh, có trách nhiệm. Đây chính là cách Saigon Co.op hiện thực hóa mục tiêu “bình ổn gắn với phát triển bền vững”, góp phần để TPHCM duy trì vị thế đầu tàu kinh tế cả nước.

MINH XUÂN