Lan tỏa giá trị hàng Việt trong lòng người tiêu dùng

Ngày 28-8, Saigon Co.op chính thức khởi động chương trình “Tự hào siêu thị Việt” 2025 – sự kiện khuyến mãi và quảng bá hàng Việt lớn nhất trong năm, diễn ra tại hơn 800 điểm bán trên cả nước.

Không chỉ là hoạt động thương mại, đây còn là hành trình tôn vinh bản sắc hàng Việt, khẳng định cam kết của hệ thống bán lẻ thuần Việt trong đồng hành cùng doanh nghiệp, người tiêu dùng và phát triển kinh tế bền vững.

Hàng Việt chiếm lĩnh không gian siêu thị

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản Việt Nam

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op nhấn mạnh: “Trong mọi công tác của Saigon Co.op, chúng tôi luôn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, chú trọng đến các giá trị an sinh xã hội. Chương trình "Tự hào siêu thị Việt" là lời cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng hàng Việt Nam. Qua nhiều năm kiên trì tổ chức, chúng tôi mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa hàng Việt và người tiêu dùng, đồng thời góp phần xây dựng một nền kinh tế tiêu dùng mang đậm bản sắc dân tộc.”

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op phát biểu tại buổi lễ

Chương trình kéo dài từ nay đến hết 18-9-2025, diễn ra trên toàn bộ hệ thống hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op, gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.opSmile và Cheers. Trong thời gian này, hơn 40.000 sản phẩm hàng Việt sẽ được ưu tiên trưng bày tại các khu vực gian hàng đẹp nhất với giá thành ưu đãi hấp dẫn nhất. Hơn nữa, điểm nhấn đặc biệt là chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn kết cộng đồng: roadshow sôi động, lễ hội ẩm thực, sự kiện quảng bá đặc sản vùng miền, livestream bán hàng nông, thủy, hải sản ngay tại siêu thị. Mục tiêu là đưa sản vật Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời tạo kênh tiêu thụ hiệu quả cho nông dân và doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Năm nay, chương trình mang ý nghĩa lịch sử khi hòa cùng không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh. “Saigon Co.op cũng vinh dự đón nhận danh hiệu Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TPHCM, cùng kỷ lục Việt Nam - Bản đồ Việt Nam trực tuyến từ 50.000 nụ cười hạnh phúc chụp cùng Quốc kỳ. Đây là những minh chứng cho nỗ lực lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc qua hoạt động bán lẻ”, ông Thắng nói.

Không chỉ dừng lại ở trưng bày, Saigon Co.op còn chú trọng kích cầu tiêu dùng qua chính sách ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng thành viên được hoàn tiền đến 8% khi mua sắm sản phẩm trong chuyên trang “Tin yêu siêu thị Việt”, nhân từ 3 đến 8 lần điểm thưởng cho nhiều sản phẩm thiết yếu như mì Handy Hảo Hảo, bia Sapporo Premium, bột giặt Ariel, dầu gội Head & Shoulders… Vào các “ngày đẹp”, hóa đơn từ 300.000 đồng còn được nhân đôi điểm tích lũy.

Niềm tin người tiêu dùng – sức sống của hàng Việt

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, ngụ phường Thông Tây Hội, cho biết: “Mỗi dịp ‘Tự hào siêu thị Việt’, tôi đều đưa gia đình đến mua sắm. Không chỉ vì khuyến mãi, mà quan trọng là tôi tin tưởng vào chất lượng hàng Việt, từ thực phẩm tươi đến đồ gia dụng. Nhìn thấy hàng Việt được trưng bày trang trọng, tôi cảm thấy tự hào và yên tâm lựa chọn.”

Hơn 40.000 sản phẩm đồng loạt giảm giá mạnh tại 800 điểm bán của Saigon Co.op để gia tăng kích cầu tiêu dùng dịp Lễ Quốc Khánh 2-9

Cùng quan điểm, anh Trần Văn Hùng, khách hàng Co.opXtra Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, chia sẻ: “Tôi rất thích những hoạt động trải nghiệm như lễ hội ẩm thực hay livestream bán đặc sản vùng miền. Những chương trình này giúp người tiêu dùng không chỉ mua sắm mà còn được tiếp cận, hiểu rõ hơn về câu chuyện của từng sản phẩm. Điều đó làm cho hàng Việt trở nên gần gũi và có giá trị hơn.”

Ngoài trải nghiệm trực tiếp tại siêu thị, năm nay, Saigon Co.op còn ra mắt giao diện mới của nền tảng Co.op Online. Ứng dụng này tích hợp ưu đãi theo thời gian thực, hiển thị ưu tiên sản phẩm Việt, giúp khách hàng có thể mua sắm mọi lúc, mọi nơi. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược số hóa, đáp ứng thói quen mua sắm trực tuyến đang gia tăng mạnh mẽ.

Song song với hoạt động thương mại, Saigon Co.op cũng chú trọng đến trách nhiệm xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, doanh nghiệp phối hợp cùng Unilever tổ chức hoạt động “Cùng em vững bước”, trao tặng 800 phần quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS, đồng thời phát động cuộc thi vẽ “Cùng Co.opmart lớn lên” để khuyến khích thiếu nhi sáng tạo và học tập. Những hoạt động này vừa thể hiện tinh thần sẻ chia, vừa củng cố niềm tin cộng đồng vào thương hiệu Việt.

Đáng chú ý, trước bối cảnh TPHCM vừa mở rộng địa giới hành chính, Saigon Co.op đã chủ động phối hợp cùng các sở ngành và đối tác để rà soát, tối ưu mạng lưới chi nhánh, cửa hàng, kho vận. Ông Nguyễn Ngọc Thắng cho biết, mục tiêu là xây dựng chuỗi cung ứng xanh, sạch, bền vững, vừa đảm bảo ổn định nguồn cung, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn.

Chương trình “Tự hào siêu thị Việt” năm nay không chỉ là điểm hẹn mua sắm của hàng triệu người tiêu dùng, mà còn là biểu tượng gắn kết cộng đồng, lan tỏa thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Từ góc nhìn người tiêu dùng đến nỗ lực của nhà bán lẻ, tất cả cùng hội tụ để khẳng định vị thế hàng Việt trong đời sống và trên thị trường.

Sự kiên trì tổ chức suốt 28 năm qua đã chứng minh sức sống bền bỉ của chương trình. Trong chặng đường tới, Saigon Co.op tiếp tục đặt hàng Việt ở vị trí trung tâm, đồng thời đổi mới mô hình bán lẻ, đẩy mạnh kênh phân phối hiện đại. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc tiêu thụ sản phẩm, mà còn là hình thành một hệ sinh thái tiêu dùng bền vững, nơi giá trị bản địa được trân trọng và lan tỏa. Như lời chia sẻ của một khách hàng trung thành: “Chọn hàng Việt không chỉ là lựa chọn tiêu dùng, mà còn là cách chúng tôi góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và bền vững”.

MINH XUÂN