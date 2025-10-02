Hàng nhãn riêng: Từ dè dặt đến lựa chọn tin cậy của người tiêu dùng

Không còn là khái niệm xa lạ, hàng nhãn riêng, đặc biệt là hàng nhãn riêng Saigon Co.op, đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong giỏ hàng của người tiêu dùng Việt.

Nhóm hàng nhãn riêng của Saigon Co.op luôn được người tiêu dùng ưa chuộng và ưu tiên lựa chọn

Nếu như trước đây, mức giá thấp từng khiến nhiều người e dè, thì hiện nay, nhờ chiến lược phát triển bền bỉ và cam kết minh bạch, hàng nhãn riêng của Saigon Co.op đã từng bước chiếm trọn niềm tin, mở ra xu hướng tiêu dùng mới: thông minh, tiết kiệm và có trách nhiệm.

Là một trong những nhà bán lẻ đầu tiên phát triển hàng nhãn riêng tại Việt Nam, Saigon Co.op đã kiên trì đầu tư, xây dựng các dòng sản phẩm phù hợp nhiều phân khúc, từ bình dân đến cao cấp như Co.op Happy, Co.op Select, Co.op Finest.

Khi mới ra mắt, dù có lợi thế giá bán cạnh tranh hơn 5 – 20% so với thương hiệu lớn, không ít người tiêu dùng vẫn băn khoăn. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế với chất lượng ổn định, bao bì ngày càng chuyên nghiệp và nguồn gốc rõ ràng đã dần xóa bỏ định kiến “giá rẻ đồng nghĩa chất lượng kém”.

Đến nay, danh mục hàng nhãn riêng của Saigon Co.op đã vượt hơn 2.000 mã sản phẩm, hợp tác cùng hơn 100 nhà sản xuất trong nước. Các sản phẩm không chỉ đa dạng về chủng loại mà còn đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalG.A.P, hữu cơ… Qua đó, hàng nhãn riêng không chỉ khẳng định vai trò trong hệ thống bán lẻ mà còn trở thành một phần quan trọng thúc đẩy tiêu dùng trong nước phát triển theo hướng minh bạch, bền vững.

MINH XUÂN