Saigon Co.op công bố quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc mới

Đồng chí Phạm Trung Kiên chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Lãnh đạo Saigon Co.op

Theo Quyết định số 110/QĐ-HĐQT của Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng Quản trị Saigon Co.op, đồng chí Phạm Trung Kiên, Đảng ủy viên Đảng ủy Liên hiệp, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Saigon Co.op (SCID) chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đồng chí Hà Thị Hồng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và tập thể cán bộ chủ chốt của Saigon Co.op.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng , Phó Chủ tịch UBND TPHCM (trái) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Sagon Co.op cho đồng chí Phạm Trung Kiên (giữa)

Đồng chí Phạm Trung Kiên là cán bộ trưởng thành từ nội bộ Saigon Co.op, có hơn 20 năm công tác, gắn bó và cống hiến trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và bán lẻ hiện đại.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Saigon Co.op, đồng chí từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Saigon Co.op (SCID) – đơn vị chủ lực trong công tác đầu tư, phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị và không gian bán lẻ trên phạm vi cả nước.

Với nền tảng bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, tư duy đổi mới, sáng tạo cùng sự am hiểu sâu sắc về văn hóa hợp tác xã và mô hình kinh tế tập thể, đồng chí Phạm Trung Kiên được đánh giá là cán bộ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết và trách nhiệm cao.

Lãnh đạo thành phố và tập thể Ban Lãnh đạo Saigon Co.op chúc mừng đồng chí Phạm Trung Kiên được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Liên hiệp

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Saigon Co.op đã đạt được trong hơn 35 năm xây dựng và phát triển. Saigon Co.op là một trong những mô hình kinh tế hợp tác tiêu biểu, hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể.

“Trong bối cảnh thị trường bán lẻ trong nước và quốc tế ngày càng cạnh tranh gay gắt, Saigon Co.op cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; không ngừng đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò, vị thế và thương hiệu của hệ thống bán lẻ hợp tác xã, thương hiệu Việt gắn bó với người tiêu dùng thành phố và cả nước”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc rằng, trên cương vị mới, đồng chí Phạm Trung Kiên sẽ cùng với Ban Lãnh đạo, cấp ủy, tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động Saigon Co.op tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống đoàn kết, xây dựng Saigon Co.op ngày càng phát triển bền vững, hiệu quả, xứng đáng là ngọn cờ đầu của phong trào kinh tế hợp tác và là niềm tự hào của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Trung Kiên trân trọng cảm ơn Thành ủy, UBND TPHCM, cùng Đảng ủy và tập thể Saigon Co.op đã tin tưởng giao phó trọng trách trong giai đoạn đầy thách thức của thị trường bán lẻ.

“Đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Tôi ý thức sâu sắc rằng Saigon Co.op đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, thích ứng linh hoạt và phát triển bền vững. Tôi cùng tập thể Ban Lãnh đạo sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, những yếu tố làm nên bản sắc và sức mạnh của Saigon Co.op. Đồng thời, cam kết sẽ cùng tập thể cán bộ, người lao động toàn hệ thống phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần tiên phong đổi mới, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng Saigon Co.op trở thành mô hình hợp tác xã hiện đại, hiệu quả, gắn kết cộng đồng và phát triển bền vững”, Tổng Giám đốc Saigon Coop Phạm Trung Kiên chia sẻ.

Tổng Giám đốc Saigon Co.op Phạm Trung Kiên phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ

Có thể thấy, với truyền thống đoàn kết, kỷ cương, năng động và sáng tạo, cùng sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy và UBND TPHCM, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Saigon Co.op sẽ tiếp tục vững bước phát triển, giữ vững vai trò tiên phong của hệ thống bán lẻ Việt Nam, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

MINH XUÂN