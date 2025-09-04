Co.opmart trao tặng hơn 10.000 hộp sữa miễn phí cho học sinh dịp khai giảng

Hòa cùng không khí khai giảng năm học mới 2025-2026 vào ngày 5-9, hệ thống 130 siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên toàn quốc sẽ đồng loạt triển khai chương trình trao tặng hơn 10.000 hộp sữa Dutch Lady 180ml miễn phí đến học sinh.

Theo đó, các bạn học sinh đến siêu thị cùng phụ huynh trong sáng khai giảng sẽ được nhận ngay món quà dinh dưỡng. Không chỉ là phần quà tiếp thêm năng lượng sau lễ khai giảng, hoạt động này còn tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ cho các em, khi được hòa mình vào không gian check-in vui nhộn, tràn đầy màu sắc tuổi thơ.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), chia sẻ: “Chúng tôi muốn đồng hành cùng phụ huynh và học sinh ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới. Mỗi hộp sữa tuy nhỏ nhưng gửi gắm tình cảm, sự quan tâm và mong ước một năm học thật nhiều niềm vui cho các em”.



Song song với hoạt động tặng sữa, Saigon Co.op còn phối hợp cùng Unilever trao 800 phần quà nhu yếu phẩm cho trẻ em tại Làng SOS – những em nhỏ thiếu vắng mái ấm gia đình. Đây là sự sẻ chia thiết thực, góp phần động viên tinh thần và mang lại thêm niềm vui trước thềm năm học mới.

Đặc biệt, nhằm khuyến khích sự sáng tạo của thiếu nhi, từ 27-8 đến 17-9, Saigon Co.op tổ chức cuộc thi vẽ “Cùng Co.opmart lớn lên” với tổng học bổng trị giá 100 triệu đồng. Các tác phẩm xoay quanh chủ đề tôn vinh hàng Việt, tình yêu quê hương và ước mơ tuổi thơ, vừa tạo sân chơi bổ ích, vừa bồi đắp lòng tự hào dân tộc.

Cùng dịp này, hệ thống bán lẻ Saigon Co.op cũng tiếp tục triển khai chuỗi khuyến mãi lớn nhất trong năm – “Tự hào Siêu thị Việt”, với hàng loạt ưu đãi cho khách hàng thành viên, chương trình tích điểm, cùng hoạt động buffet chay mùa Vu lan. Qua đó, Co.opmart không chỉ mang đến giá trị mua sắm thiết thực cho người tiêu dùng, mà còn khẳng định vai trò là bệ đỡ của hàng Việt trong đời sống cộng đồng.

Tiếp nối chuỗi khuyến mãi “Tự hào Siêu thị Việt”, Saigon Co.op triển khai tuần 2 của chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm với nhiều ưu đãi hấp dẫn: · Quà liền tay – Say mê mua sắm (28-8 đến 18-9-2025) - Tặng 1 phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng khi khách hàng thành viên (KHTV) mua 6 lốc sữa chua uống Fristi việt quất 4x180ml (không giới hạn số lượng phiếu). - Với hóa đơn từ 469.000 đồng (trong khu tự chọn) và có ít nhất 1 sản phẩm nước giặt Ariel 10x Platinum, KHTV được tặng 1 phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng. - Với hóa đơn từ 299.000 đồng sản phẩm Pantene, Head & Shoulders, Rejoice, KHTV được tặng 1 phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng (không áp dụng cho một số sản phẩm cụ thể). · Ưu đãi thành viên thêm ngàn điểm thưởng (28-8 đến 18-9-2025) - KHTV mua các sản phẩm thiết yếu sẽ được nhân 3, nhân 6 hoặc nhân 8 số điểm thưởng. - Các sản phẩm áp dụng gồm: mì trộn Handy Hảo Hảo, bia Sapporo Premium, nước giặt Ariel, nước tẩy rửa, nước lau sàn, nước lau kính, nước giặt xả Power, dầu gội Head & Shoulders. · Buffet chay – Thanh tịnh mùa Vu Lan (5-9 đến 6-9-2025) - Hệ thống bán lẻ Saigon Co.op (Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife…) tăng lượng hàng chay, giảm giá mạnh các mặt hàng chay và tổ chức buffet chay phục vụ khách hàng trong dịp Vu lan.

