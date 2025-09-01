Saigon Co.op tạo cú hích sức mua dịp Quốc khánh 2-9

Hệ thống bán lẻ Saigon Co.op đồng loạt triển khai tặng quà cho khách mua hàng nhân dịp Lễ Quốc khánh 2-9

“Shopping Season” sôi động, lan tỏa hàng Việt

Theo đại diện Saigon Co.op, việc hưởng ứng chương trình trên góp phần thúc đẩy sức mua hàng Việt, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và đảm bảo nguồn cung ổn định trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Saigon Co.op giảm giá sâu đến hơn 50% cho hàng chục ngàn sản phẩm thiết yếu tại Co.opmart

Thực tế cho thấy, từ tháng 6 đến hết tháng 9-2025, Saigon Co.op liên tục triển khai các chương trình ưu đãi vượt khung, giảm giá sâu đến hơn 50% cho hàng chục ngàn sản phẩm thiết yếu tại Co.opmart, Co.opXtra, Sense City, SC VivoCity và hệ thống Co.op Food. Song song đó, Saigon Co.op tích cực tham gia sáng kiến “Tick xanh trách nhiệm”, trưng bày hơn 1.000 sản phẩm đạt chuẩn an toàn – minh bạch nguồn gốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn và tra cứu thông tin.

Nhờ sự cộng hưởng từ hai chương trình “Shopping Season” và “Tự hào siêu thị Việt”, sức mua tại các điểm bán của Saigon Co.op tăng mạnh. Riêng tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh…, lượng khách hàng đến siêu thị dịp lễ 2-9 tăng đột biến. Bà Nguyễn Thị Thanh, khách hàng tại Co.opmart Cống Quỳnh, chia sẻ: “Đi siêu thị dịp lễ năm nay rất vui, sản phẩm phong phú, nhiều mặt hàng giảm giá sâu. Tôi thấy hàng Việt ngày càng đa dạng và chất lượng, yên tâm chọn mua cho cả gia đình”.

Theo Sở Công Thương TPHCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1,07 triệu tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ – mức tăng trưởng cao nhất nhiều năm. Trong đó, Saigon Co.op được ghi nhận là đơn vị bán lẻ tiên phong đóng góp tích cực vào kết quả này.

Trung thu – thời điểm vàng của sức mua

Ngay sau cao điểm Quốc khánh, Saigon Co.op tiếp tục khai thác nhóm hàng bánh trung thu – sản phẩm đặc trưng của tháng 9. Hệ thống không chỉ phân phối các thương hiệu uy tín như Kinh Đô, Bibica, Hữu Nghị, Orion Vina… mà còn đầu tư mạnh cho dòng bánh nhãn riêng Co.op Bakery. Năm nay, bộ sản phẩm Co.op Bakery kết hợp Savouré Saigon Signature Mooncake ra mắt dòng hộp thiếc sang trọng với mức giá hợp lý, được nhiều doanh nghiệp và khách hàng cá nhân lựa chọn làm quà tặng.

Bánh trung thu bày bán tại Saigon Co.op có giá cả hợp lý, nguồn gốc rõ ràng, chất lượng bảo đảm

Ông Lê Văn Hải, một khách hàng tại Co.opXtra Tân Phong, nhận xét: “Tôi thường mua bánh trung thu của Saigon Co.op vì giá cả hợp lý, nguồn gốc rõ ràng, chất lượng bảo đảm. Sản phẩm nhãn riêng năm nay mẫu mã đẹp, vị bánh ít ngọt, phù hợp làm quà biếu”.

Với vai trò nòng cốt trong bình ổn thị trường, Saigon Co.op không chỉ góp phần duy trì nguồn cung dồi dào, giá cả hợp lý cho người tiêu dùng, mà còn khẳng định vị thế “bệ đỡ hàng Việt” trong bối cảnh sức mua đang phục hồi mạnh mẽ. Thông qua các chương trình quy mô lớn, hệ thống bán lẻ này đang lan tỏa tiêu dùng xanh – có trách nhiệm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của TPHCM.

5 ưu đãi nổi bật dịp 2-9 tại Saigon Co.op · Giảm giá sâu đến 53% cho gần 30.000 mặt hàng thiết yếu. · Mua 1 tặng 1 nhiều sản phẩm tiêu dùng nhanh và hàng gia dụng. · Hoàn tiền 8% khi thanh toán qua ví điện tử liên kết. · Tặng giỏ nông sản hoặc gấu bông mascot đặc biệt 2-9 cho khách hàng tham gia sự kiện. · Nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food.

MINH XUÂN