Giữ vững nguồn cung, san sẻ cùng người dân vượt bão số 10

Song song với việc đảm bảo nguồn cung, Saigon Co.op triển khai chương trình trợ giá quy mô lớn để san sẻ chi tiêu với người dân vùng bão.

Tại các điểm bán của Saigon Co.op, các quầy kệ đầy ắp gạo, mì, sữa, rau xanh, thịt cá, nước uống cùng hàng trăm mặt hàng thiết yếu.

Khi bão số 10 (Bualoi) đổ bộ vào Bắc Trung bộ, gây mưa lớn và nguy cơ ngập lụt diện rộng, hệ thống Saigon Co.op đã lập tức kích hoạt phương án ứng phó toàn diện: dự trữ nhu yếu phẩm gấp nhiều lần, giảm giá mạnh hàng thiết yếu và biến các siêu thị thành điểm tựa an toàn cho cộng đồng. Không chỉ giữ nhịp tiêu dùng ổn định, các điểm bán còn trở thành nơi hỗ trợ khẩn cấp, san sẻ gánh nặng chi tiêu và góp phần giúp người dân an tâm vượt qua thiên tai.

Chủ động ứng phó, bình ổn từ khâu chuẩn bị

Ngay sáng 29-9, tại nhiều điểm bán thuộc vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 như Co.opmart Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đồng Hới…, dù cơ sở vật chất bên ngoài bị mưa bão tác động, bên trong siêu thị vẫn vận hành ổn định. Các quầy kệ đầy ắp gạo, mì, sữa, rau xanh, thịt cá, nước uống cùng hàng trăm mặt hàng thiết yếu.

Tại các điểm bán của Saigon Co.op, các quầy kệ đầy ắp gạo, mì, sữa, rau xanh, thịt cá, nước uống cùng hàng trăm mặt hàng thiết yếu

Đại diện Saigon Co.op cho biết, kết quả này có được nhờ khâu chuẩn bị từ sớm. Ngay từ ngày 27-9, khi bão còn ngoài khơi, hệ thống đã tăng tốc nhập hàng, dự trữ lượng nhu yếu phẩm gấp 2 – 3 lần bình thường. Các nhóm hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn, mì gói, sữa, nước uống… đều được ưu tiên bổ sung. Song song, hệ thống kho lạnh, kho trung chuyển và mạng lưới logistics toàn quốc được đặt trong tình trạng “trực chiến”, đảm bảo lưu thông hàng hóa liên tục.

Hơn 800 điểm bán trên cả nước được kích hoạt trở thành “kho dự trữ vệ tinh”, phối hợp với trung tâm phân phối để điều tiết nguồn hàng. Các xe hàng từ Hà Nội và các tỉnh phía Nam liên tục vận chuyển nhu yếu phẩm về khu vực miền Trung. Tại các tỉnh lân cận vùng tâm bão, lượng hàng dự trữ cũng sẵn sàng để chi viện khi cần.

“Bão đến, người dân ngoài lo phòng chống bão thì nỗi lo khác chính là không mua được thực phẩm an toàn. Nhưng vào siêu thị, hàng hóa đầy đủ, giá không tăng. Thậm chí rau xanh còn giảm giá” đại diện Saigon Coop nói thêm.

Theo các chuyên gia bán lẻ, việc chủ động dự báo và chuẩn bị trước giúp thị trường không bị gián đoạn, người dân tránh được tâm lý hoang mang tích trữ quá mức và vẫn duy trì sinh hoạt bình thường trong bão.

Trợ giá thiết thực, siêu thị thành điểm tựa cộng đồng

Song song với việc đảm bảo nguồn cung, Saigon Co.op triển khai chương trình trợ giá quy mô lớn để san sẻ chi tiêu với người dân vùng bão. Các mặt hàng tiện dụng như mì gói, đồ hộp, bánh mì, xúc xích… được giảm sâu đến 33%, kèm ưu đãi “Mua 1 tặng 1”, “Mua 2 tặng 1”. Nhóm rau xanh, củ quả – thường biến động mạnh về giá khi mưa bão – được giảm thêm 15 – 20%. Các mặt hàng thịt heo, gà, trứng, tôm… cũng đồng loạt giảm bình quân 10%.

Saigon Co.op triển khai chương trình trợ giá quy mô lớn để san sẻ chi tiêu với người dân vùng bão

Đại diện Saigon Co.op nhấn mạnh: “Bình ổn giá là cách đồng hành với bà con vùng bão. Mỗi phần giảm giá đều góp phần giúp người dân mua đủ hàng thiết yếu với chi phí hợp lý hơn”.

Đặc biệt, một số siêu thị tại tâm bão như Hà Tĩnh, Thanh Hóa còn được bố trí làm điểm hỗ trợ khẩn cấp: mở cửa đón người dân đến trú tạm trong giờ cao điểm bão, cung cấp miễn phí nước uống, khu vực nghỉ ngơi và hỗ trợ sạc điện thoại để bà con duy trì liên lạc. Dịch vụ giao hàng tận nơi cũng được tăng cường, khách hàng có thể đặt qua website cooponline.vn, hotline hoặc số Zalo của từng siêu thị để nhận hàng tại nhà, hạn chế rủi ro đi lại.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thiên tai, vai trò của hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ dừng ở việc cung ứng hàng hóa, mà còn mở rộng thành chỗ dựa cộng đồng – điều mà các kênh phân phối nhỏ lẻ khó có thể đảm nhận. Hình ảnh nhân viên siêu thị dọn dẹp sân bãi, tiếp nhận xe hàng cứu trợ từ các tỉnh, túc trực 24/24 để duy trì hoạt động trong mưa bão đã trở thành minh chứng rõ nét cho tinh thần đồng hành. Tại nhiều nơi, người dân coi siêu thị không chỉ là điểm mua sắm mà còn là nơi an toàn để gửi gắm niềm tin. Riêng với chuỗi bán lẻ lớn như Saigon Co.op, không đơn thuần phát huy vai trò bình ổn thị trường và giữ niềm tin xã hội. Mà hơn hết, sự chuẩn bị bài bản, gắn trách nhiệm với cộng đồng chính là yếu tố giúp người dân yên tâm và góp phần duy trì ổn định đời sống”.

Với mạng lưới rộng khắp, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần sẻ chia, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò “điểm tựa tiêu dùng an toàn” cho hàng triệu gia đình Việt. Dù trong thiên tai hay thời bình, doanh nghiệp vẫn kiên định sứ mệnh bình ổn thị trường, đồng hành cùng người dân trong những thời khắc khó khăn nhất.

MINH XUÂN