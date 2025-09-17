Hàng Việt chiếm ưu thế trong giỏ quà trung thu tại Saigon Co.op

Thị trường Trung thu năm nay ghi nhận nhiều biến động khi giá nguyên liệu tăng, sức mua chững lại vì người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Dù vậy, tại các điểm bán Saigon Co.op, hàng Việt vẫn chiếm ưu thế rõ rệt trong giỏ quà. Từ bánh trung thu thương hiệu lớn đến sản phẩm nhãn riêng Co.op Bakery, cùng chuỗi ưu đãi đa kênh, siêu thị đã góp phần bình ổn giá, đồng hành cùng khách hàng trong mùa đoàn viên.

Bánh trung thu Việt lên ngôi nhờ chất lượng và ưu đãi thiết thực

Theo Saigon Co.op, năm nay hệ thống siêu thị triển khai mức chiết khấu đến 16% cho các dòng bánh trung thu từ truyền thống đến cao cấp, với giá chỉ từ 38.500 đồng đến 146.000 đồng/chiếc. Các hộp quà sang trọng dao động từ 285.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Đa dạng các loại bánh trung thu được bày bán tại hệ thống siêu thị Co.opmart

Đại diện Saigon Co.op, cho biết: “Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ít ngọt, thanh đạm. Chính vì vậy, ngoài Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica, chúng tôi chú trọng đẩy mạnh dòng bánh Co.op Bakery vừa đảm bảo chất lượng, vừa có giá hợp lý, giúp giỏ quà Trung thu thêm phong phú mà không tạo gánh nặng chi tiêu.”

Thực tế tại Co.opmart Cống Quỳnh, Co.opmart Lý Thường Kiệt,… nhiều khách hàng cho biết họ tin tưởng chọn bánh Việt vì thương hiệu quen thuộc, hương vị phù hợp khẩu vị và đảm bảo an toàn thực phẩm. Chị Nguyễn Thị Thảo, một khách hàng lâu năm Co.opmart Lý Thường Kiệt, chia sẻ: “Mấy năm nay tôi đều mua bánh trung thu ở Co.opmart. Và với bánh trung thu nhãn riêng Co.op Bakery thì rất ngon, vừa túi tiền. Quan trọng nhất là an tâm về chất lượng, lại có nhiều lựa chọn để làm quà biếu.”

Người tiêu dùng ưa chuộng mua bánh trung thu tại siêu thị Co.opmart

Song song với ưu đãi tại siêu thị, chương trình “Vui hội trăng rằm – Rước deal về ví” trên Co.op Online cũng thu hút sự quan tâm lớn. Khách hàng mua sắm nhóm bánh, kẹo, nước giải khát không cồn từ 250.000 đồng được giảm đến 50%, đồng thời có thêm mã ưu đãi RUOCDEAL10. Anh Lê Hồng Phúc phường Sài Gòn nhận xét: “Tôi bận rộn nên chọn mua online. Co.op Online có khuyến mãi giống tại siêu thị, lại thêm giảm giá riêng, giao hàng tận nơi. Rất tiện mà vẫn giữ được không khí Trung thu cho gia đình.”

Mua sắm gắn kết văn hóa đoàn viên, hướng đến tiêu dùng tiện lợi

Không chỉ dừng lại ở bánh trung thu, Saigon Co.op còn phát triển mạnh nhóm sản phẩm Ready to Cook và Ready to Eat. Đây là các món ăn tiện lợi như cá nục kho cà, thịt coltlet ram, rau xào thập cẩm… được giảm giá tối thiểu 15% từ 25-9 đến 1-10-2025.

Theo đại diện Saigon Co.op, việc đa dạng hóa danh mục hàng hóa này nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện đại: “Người tiêu dùng vừa muốn giữ trọn hương vị truyền thống trong mâm cỗ, vừa mong sự tiện lợi. Ready to Cook và Ready to Eat chính là giải pháp dung hòa, vừa tiết kiệm thời gian, vừa giữ hồn ẩm thực Việt.”

Nhiều gia đình chọn mua sẵn thực phẩm chế biến sẵn, tiện lợi

Tại nhiều siêu thị Co.opmart, ghi nhận nhiều gia đình chọn mua sẵn thực phẩm chế biến để bày biện mâm cỗ Trung thu. Anh Trần Văn Quang, phường Phú Thuận chia sẻ: “Nhà tôi có con nhỏ, cuối tuần bận rộn, mua sẵn món Ready to Cook chỉ mất vài phút chế biến là có mâm cỗ tươm tất. Tôi thấy đây là cách kết hợp rất hay, vừa tiện lợi vừa vẫn giữ không khí sum họp.”

Song hành với ưu đãi tại siêu thị, Saigon Co.op còn triển khai nhiều chương trình trên Co.op Online như “Cuối tháng cạn ví – Deal hời cứu nguy” hay “Đón mùa trăng vàng – Tặng ngàn ưu đãi”. Khách hàng thành viên được nhân đôi điểm thưởng, khách hàng mới nhận thêm voucher 30.000 đồng cho đơn hàng đầu tiên. Những chính sách này không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm mà còn góp phần hình thành thói quen mua sắm hiện đại, an toàn, thuận tiện.

Saigon Co.op gia tăng bán hàng online, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng

Trong bối cảnh chi tiêu thắt chặt, Saigon Co.op đã thành công giữ vững lợi thế cho hàng Việt trong giỏ quà Trung thu bằng chiến lược giá ổn định, ưu đãi đa kênh và đổi mới sản phẩm. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, từ bánh trung thu nhãn Việt đến thực phẩm tiện lợi đã giúp người tiêu dùng vừa tiết kiệm, vừa giữ được trọn vẹn ý nghĩa đoàn viên. Với vai trò “người gác cổng” thị trường bán lẻ, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vị thế đồng hành cùng khách hàng, góp phần lan tỏa văn hóa Trung thu ấm áp trong mỗi gia đình Việt.

MINH XUÂN