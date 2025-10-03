Saigon Co.op mở thêm chuỗi điểm bán tại Hải Phòng: Bệ đỡ vững chắc cho hàng Việt

Việc khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên giúp doanh nghiệp Việt mở rộng thị phần nội địa

Đây là mô hình siêu thị cao cấp đầu tiên trong hệ thống Co.opmart, được đầu tư 50 tỷ đồng trên diện tích 3.200m², tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và dịch vụ tiện ích, hướng đến chuẩn mực bán lẻ quốc tế.

Chuỗi bán lẻ hiện đại lan tỏa giá trị hàng Việt

Việc khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên tại Hải Phòng không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại của Saigon Co.op, mà còn khẳng định chiến lược mở rộng chuỗi điểm bán nhằm gia tăng thị phần, nâng tầm hàng Việt và tạo bệ đỡ bền vững cho sản xuất trong nước.

Saigon Co.op chính thức khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên tại Vincom Mega Mall Vũ Yên, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Ngay từ những ngày đầu tháng 10, hàng ngàn khách hàng tại Hải Phòng đã đổ về Vincom Mega Mall Vũ Yên để trải nghiệm mô hình Co.opmart Pro – siêu thị cao cấp đầu tiên trong hệ thống Saigon Co.op. Trên diện tích 3.200m², với mức đầu tư 50 tỷ đồng, siêu thị mang đến không gian mua sắm hiện đại, tích hợp công nghệ thông minh như máy tính tiền tự động, tủ gửi đồ Smart Locker, robot phục vụ hay hóa đơn điện tử tức thì.

Điểm nhấn đáng chú ý là hơn 30.000 sản phẩm được trưng bày, trong đó khoảng 80% diện tích kệ hàng dành cho hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng OCOP và đặc biệt là các dòng hàng nhãn riêng Saigon Co.op. Theo đại diện Saigon Co.op, đây là cam kết nhất quán nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa, đồng thời định vị hàng Việt ở phân khúc cao cấp.

Chị Nguyễn Thu Hằng, một khách hàng trẻ tại Hải Phòng, chia sẻ: Tôi rất ấn tượng khi thấy nhiều sản phẩm Việt được trưng bày trong không gian hiện đại, cạnh tranh sòng phẳng với hàng ngoại. Điều này giúp tôi thêm tin tưởng và tự hào khi lựa chọn hàng Việt cho gia đình.

Hàng ngàn khách hàng tại Hải Phòng đã đổ về Vincom Mega Mall Vũ Yên để trải nghiệm mô hình Co.opmart Pro

Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc Saigon Co.op mở rộng hệ thống siêu thị hiện đại đồng nghĩa với việc mở rộng “sân chơi” để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn. Đại diện Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM chia sẻ: “Thông qua hệ thống Co.opmart, sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ được tiêu thụ tại Hải Phòng mà còn có cơ hội vào hệ thống phân phối trên toàn quốc. Đây là bệ phóng mà không phải nhà bán lẻ nào cũng làm được”.

Mở rộng thị phần, nâng tầm chiến lược bán lẻ

Saigon Co.op vốn được biết đến là một trong những nhà bán lẻ tiên phong phát triển hàng nhãn riêng từ sớm, nay tiếp tục tạo dấu ấn khi đưa mô hình “Co.opmart Pro” ra thị trường phía Bắc. Đây là phiên bản nâng cấp của Co.opmart truyền thống, hướng đến chuẩn mực quốc tế, đồng thời phù hợp với nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao tại các đô thị lớn.

Đại diện Saigon Co.op khẳng định: “Từ mỗi giỏ hàng của Co.opmart Pro, chúng tôi mong muốn tiếp tục nâng tầm hàng Việt, lan tỏa giá trị văn hóa Việt. Đây là bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng mô hình bán lẻ hiện đại, đặc biệt tại thị trường tiềm năng như Hải Phòng”.

Việc khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên giúp doanh nghiệp Việt mở rộng thị phần nội địa

Việc khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên còn mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh thị trường bán lẻ cạnh tranh khốc liệt với sự tham gia của nhiều tập đoàn ngoại. Bằng việc không ngừng mở rộng mạng lưới, Saigon Co.op vừa gia tăng thị phần, vừa giữ vững vai trò “đầu tàu” trong việc đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Các chuyên gia bán lẻ nhận định: “Khi doanh nghiệp Việt chủ động mở rộng chuỗi điểm bán, không chỉ thị phần bán lẻ được củng cố mà còn hình thành mạng lưới hỗ trợ hiệu quả cho nhà sản xuất trong nước. Đây chính là ‘lá chắn mềm’ giúp hàng Việt đứng vững trước sức ép của hàng ngoại”.

Không chỉ dừng lại ở bán lẻ, Co.opmart Pro còn được thiết kế như một không gian kết nối cộng đồng – nơi khách hàng không chỉ mua sắm mà còn trải nghiệm ẩm thực, dịch vụ, giải trí. Điều này tạo ra mô hình siêu thị, trung tâm dịch vụ tổng hợp, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Bệ đỡ bền vững cho sản xuất nội địa

Với việc ưu tiên hàng Việt chiếm tới 80% diện tích kệ hàng, hệ thống Co.opmart Pro đang góp phần trực tiếp vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt, các dòng hàng nhãn riêng như Co.op Select, Co.op Happy hay Co.op Finest được Saigon Co.op đầu tư phát triển ngày càng đa dạng, từ sản phẩm thiết yếu đến hàng cao cấp.

Theo ông Nguyễn Đặng Hiến, Phó Chủ tịch Hội Lương Thực, Thực phẩm TPHCM, “Saigon Co.op không chỉ là nhà bán lẻ mà còn là đối tác đồng hành. Việc mở rộng chuỗi điểm bán giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hiện đại, từng bước nâng chuẩn sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khắt khe hơn của thị trường”.

Khách hàng đến mua hàng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Pro Vũ Yên

Ở góc nhìn người tiêu dùng, sự hiện diện của các siêu thị mới cũng đồng nghĩa với việc có thêm lựa chọn hàng hóa phong phú, cạnh tranh về giá cả và chất lượng. Chị Phạm Thị Mai, cư dân khu đô thị Vũ Yên chia sẻ: “Thay vì phải vào trung tâm thành phố, giờ đây chúng tôi có thể mua sắm ngay tại đảo với đầy đủ sản phẩm, từ thực phẩm tươi sống, hàng thiết yếu đến hàng nhập khẩu. Điều đáng mừng là đa số hàng hóa vẫn là sản phẩm Việt, chất lượng không thua kém”.

Sự kết hợp giữa công nghệ, chất lượng, dịch vụ tại Co.opmart Pro được kỳ vọng sẽ tạo ra chuẩn mực mới cho thị trường bán lẻ Việt Nam. Không chỉ mở rộng chuỗi điểm bán, Saigon Co.op còn khẳng định tầm nhìn dài hạn: phát triển hệ thống phân phối vững chắc, làm bệ đỡ để hàng Việt không chỉ trụ vững trong nước mà còn sẵn sàng bước ra thị trường quốc tế.

Từ chiến lược mở rộng chuỗi siêu thị đến việc kiên định ưu tiên hàng Việt, Saigon Co.op đang cho thấy vai trò quan trọng trong việc gia tăng sức cạnh tranh cho sản xuất nội địa, đồng thời nâng tầm thương hiệu Việt trong mắt người tiêu dùng. Co.opmart Pro Vũ Yên không chỉ là một siêu thị mới giữa lòng thành phố cảng, mà còn là minh chứng cho hành trình “mở rộng thị phần – bệ đỡ hàng Việt” mà Saigon Co.op theo đuổi.

Cơ hội rinh xe máy điện Vinfast và nhiều quà tặng giá trị tại Co.opmart Pro dịp khai trương Từ ngày 3-10 đến ngày 31-10-2025, khách hàng có cơ hội tham gia chương trình rút thăm may mắn với nhiều giải thưởng giá trị, gồm: · 01 xe máy điện Vinfast Theon S trị giá gần 57 triệu đồng; · 01 tủ lạnh 4 cánh LG; · 02 máy hút ẩm kết hợp lọc không khí FujiE; · 05 giải mua sắm trị giá 5 triệu đồng/giải. Bên cạnh đó, siêu thị còn dành tặng hàng ngàn phần quà cho khách mua sắm: từ hóa đơn 400.000 đồng tặng sản phẩm Co.op Select, đến hóa đơn 1,2 triệu đồng nhận ô (dù) thương hiệu Co.opmart Pro. Khách hàng thành viên có hóa đơn từ 500.000 đồng còn nhận được lồng đèn và bánh kẹo dịp Tết Trung thu.

