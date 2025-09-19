SC VivoCity – Một thập kỷ đồng hành cùng khách hàng

Sau 10 năm hoạt động, SC VivoCity không chỉ là nơi mua sắm quen thuộc mà còn trở thành điểm đến giải trí, trải nghiệm cho cả gia đình. Hành trình một thập kỷ khẳng định thương hiệu quốc tế giữa lòng TPHCM cho thấy sức hút từ sự đổi mới không ngừng và gắn kết cộng đồng.

Sky Park - khu vui chơi trên tầng thượng với không gian thoáng mát, có sân chơi nước hiện đại

Điểm hẹn “tất cả trong một” của người dân thành phố

Khai trương từ tháng 9-2015, SC VivoCity nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại quen thuộc của nhiều gia đình tại phường Tân Hưng, TPHCM. Với vị trí thuận lợi trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, nơi đây tập trung nhiều thương hiệu thời trang, ẩm thực, rạp chiếu phim, siêu thị và không gian vui chơi cho trẻ nhỏ.

Điểm khác biệt khiến khách hàng nhớ đến SC VivoCity chính là sự tiện lợi. “Tôi thường đưa con đến Sky Park trên tầng thượng. Không gian ngoài trời thoáng mát, có sân chơi nước hiện đại. Trẻ em vui đùa thoải mái, người lớn vừa thư giãn vừa có thể mua sắm và ăn uống trong cùng một điểm đến”, chị Thu Trang (người dân phường Tân Hưng, TPHCM) chia sẻ.

Đánh dấu kỷ niệm 10 năm, SC VivoCity triển khai loạt sự kiện lớn: đêm nhạc đặc biệt ngày 21-9 với ca sĩ S.T Sơn Thạch, chương trình rút thăm may mắn đến 4-10 với nhiều giải thưởng giá trị, và “10 ngày ưu đãi – X10 Hot Deals” kéo dài đến 28-9. Song song đó, trung tâm ra mắt thêm các khu vui chơi mới như vườn thú mini B-Zone, khu Funzone Adventure, trải nghiệm thực tế ảo VR City đến từ Singapore – tất cả đều mang lại sự mới lạ cho khách hàng.

Ông Andre Lim, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Khu phức hợp Thương mại Vietsin (VCCD), đơn vị đầu tư dự án, nhấn mạnh: “Suốt 10 năm qua, SC VivoCity kiên định mục tiêu trở thành điểm đến tất cả trong một. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ, đa dạng hóa ngành hàng để mang lại không gian năng động, nhiều trải nghiệm hơn cho mọi gia đình”.

Hướng tới phát triển xanh và gắn kết cộng đồng

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, SC VivoCity còn chú trọng đến phát triển bền vững. Năm 2022, trung tâm lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, giúp tiết kiệm hơn 2,3 triệu kWh điện và giảm phát thải hơn 1.500 tấn CO₂ chỉ trong ba năm. Cuối năm 2024, nơi đây trở thành TTTM đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận công trình xanh LEED Gold ở hạng mục “Vận hành và bảo trì” do Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ trao tặng.

Nhiều khu vui chơi giải trí được thiết lập trong SC VivoCity

Ngoài ra, trung tâm đều đặn tổ chức “Green Month – Tháng sống xanh”, khuyến khích cộng đồng giảm rác thải, tái chế vật dụng và tham gia đóng góp cây xanh cho các khu bảo tồn thiên nhiên. Những hoạt động này giúp khách hàng, đặc biệt là trẻ em, hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường.

SC VivoCity cũng thể hiện tinh thần sẻ chia qua các chương trình xã hội: phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình khó khăn mỗi dịp Tết, cùng Báo Khăn Quàng Đỏ và nhóm thiện nguyện tổ chức “Tết cho em”, “Trung thu mơ ước” mang niềm vui đến hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại TPHCM.

SC VivoCity đang hướng tới mô hình “làm việc, sinh sống, giải trí” toàn diện cho người dân TPHCM

Đại diện Saigon Co.op, đơn vị đồng phát triển dự án, nhìn nhận: “Một trung tâm thương mại hiện đại không chỉ là nơi mua sắm, mà còn phải là không gian văn hóa, gắn kết cộng đồng. SC VivoCity đã chứng minh được điều đó”.

Là một phần của khu phức hợp Saigon South Place rộng 4,4ha, SC VivoCity đang hướng tới mô hình “làm việc, sinh sống, giải trí” toàn diện. Định hướng này giúp trung tâm không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, mà còn đóng góp vào diện mạo đô thị hiện đại của khu Nam TPHCM.

Mười năm qua, từ Sky Park miễn phí cho trẻ em, những chiến dịch khuyến mãi độc đáo, đến các sáng kiến xanh, SC VivoCity đã trở thành điểm hẹn của hàng triệu lượt khách mỗi năm. Với nền tảng đó, hành trình mới hứa hẹn tiếp tục mở rộng trải nghiệm, đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng thành phố trong những năm tới.

