Du khách thích thú với dịch vụ “massage vịt” độc lạ

Dịp lễ 30-4, 1-5, lượng lớn du khách trong và ngoài nước đã tìm đến điểm du lịch sinh thái cộng đồng Cồn Sơn (thuộc phường Bình Thủy, TP Cần Thơ). Nhiều du khách thích thú với trải nghiệm dịch vụ "massage vịt" độc lạ.

Trong khu vườn trĩu quả của bà Bùi Thúy Liễu (chủ vườn Phương My tại Cồn Sơn) luôn có tiếng cười rôm rả, thích thú của các du khách khi được trải nghiệm dịch vụ "massage vịt". Sự độc đáo của dịch vụ này đã khiến nhiều du khách tò mò, quyết tâm “xách ba lô” lên đường tìm đến Cồn Sơn để trải nghiệm trong dịp lễ.

Du khách nước ngoài thích thú với dịch vụ “massage vịt” độc lạ

Ý tưởng hình thành dịch vụ massage vịt độc lạ của hộ bà Liễu được nhen nhóm từ khoảng giữa tháng 5-2025. Theo đó, trong quá trình cho đàn vịt cỏ của mình ăn, bà nhận thấy việc mỏ vịt chạm vào cơ thể cho cảm giác thoải mái, thú vị, nên quyết định huấn luyện để chúng phục vụ du khách.

Sau một thời gian huấn luyện, đàn vịt cỏ hơn 30 con của bà Liễu dần trở nên dạn dĩ và trở thành những “nhân viên massage” chuyên nghiệp.

Để trải nghiệm dịch vụ massage đặc biệt này, du khách được hướng dẫn ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài, 2 chân thả xuống sàn gỗ. Sau đó, người huấn luyện sẽ rải thức ăn giữa 2 lòng bàn chân của du khách.

Kế đó, người huấn luyện ra tín hiệu cho đàn vịt đến ăn. Khi nghe khẩu lệnh, đàn vịt từ dưới ao hăm hở, không sợ người lạ mà lao lên chỗ du khách ngồi, rồi dùng mỏ gõ, rỉa lên chân du khách để tìm thức ăn. Hành động này của những “kỹ thuật viên” độc lạ đã khiến du khách thích thú, vui nhộn và bật cười, tạo nên không khí vui vẻ, rộn rã cho một kỳ nghỉ khó quên.

Để trải nghiệm dịch vụ massage độc lạ này, du khách không cần phải mua vé mà chỉ việc mua thức ăn cho vịt tại chỗ của chủ nhà với giá từ 15.000 - 30.000 đồng.

Nằm giữa lòng sông Hậu hiền hòa, Cồn Sơn có diện tích khoảng 70ha, với khoảng 300 nhân khẩu sinh sống. Nhiều năm qua, Cồn Sơn trở thành điểm du lịch sinh thái cộng đồng thu hút đông đảo du khách tại TP Cần Thơ.

Đến với Cồn Sơn, du khách được đắm mình trong không gian mênh mông sông nước đậm chất miền Tây dân dã, vườn trái cây trĩu quả, các đặc sản đặc sắc vùng sông nước… Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm nhiều dịch vụ độc đáo như: tham quan nhà bè, ngắm bình minh – hoàng hôn trên sông Hậu, thưởng thức và học làm bánh dân gian Nam Bộ, trải nghiệm cưỡi trâu, massage vịt, massage cá…

Bà Lê Thị Bé Bảy (đại diện HTX du lịch nông nghiệp Cồn Sơn, TP Cần Thơ) cho biết: Lượng khách về Cồn Sơn dịp lễ 30-4, 1-5 này khá đông, trung bình mỗi ngày Cồn Sơn có trên 1.000 khách tìm đến. Trong đó, phần lớn là khách đến từ Cần Thơ và khu vực lân cận vì khách có xu hướng ưu tiên địa điểm du lịch gần. Kế đến là khách đến từ các đô thị lớn như: TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Đặc biệt, dịp lễ này, khách quốc tế ghé Cồn Sơn đông hơn mọi năm, trung bình cứ 5 đoàn khách sẽ có 1 đoàn là khách nước ngoài.

Bà Bảy cho biết thêm, để đón lượt khách lớn đến Cồn Sơn, ngay từ trước lễ, các hộ dân trên cồn đã chủ động sửa chữa, tân trang lại các khu vực tham quan, trải nghiệm; tăng cường, bổ sung lực lượng tham gia phục vụ, hướng dẫn cho khách. Do đó, dù lượng khách có tăng mạnh, nhưng chất lượng dịch vụ vẫn đảm bảo.

TUẤN QUANG