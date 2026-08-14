Saigontourist Group, Vietnam Airlines và Distinction Hotels Group hợp tác phát triển dòng khách hai chiều Việt Nam – New Zealand

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại New Zealand nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Saigontourist Group, Vietnam Airlines và Distinction Hotels Group ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới tăng cường kết nối du lịch, trao đổi kinh nghiệm quản lý khách sạn và từng bước phát triển các sản phẩm phục vụ dòng khách hai chiều giữa Việt Nam và New Zealand.

Thỏa thuận mở ra hướng hợp tác giữa ba lĩnh vực có tính bổ trợ cao, gồm: hàng không - lưu trú - lữ hành, đồng thời tạo nền tảng để Saigontourist Group và đối tác New Zealand chia sẻ kinh nghiệm về quản lý khách sạn, phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực và du lịch bền vững.

Kết nối để phát triển dòng khách hai chiều

Distinction Hotels Group là doanh nghiệp khách sạn 100% sở hữu và vận hành tại New Zealand, có hơn 30 năm kinh nghiệm, phát triển từ một khách sạn tại Te Anau thành một trong những tập đoàn khách sạn tăng trưởng nhanh tại New Zealand. Hệ thống của tập đoàn hiện có các cơ sở lưu trú tại cả đảo Bắc và đảo Nam, với các dòng sản phẩm từ 3 đến 4,5 sao.

Việc kết nối Distinction Hotels Group với Saigontourist Group và Vietnam Airlines tạo điều kiện để ba bên nghiên cứu các gói sản phẩm kết hợp giữa đường bay, lưu trú và dịch vụ lữ hành, phù hợp với nhu cầu của khách New Zealand đến Việt Nam và khách Việt Nam đến New Zealand.

Theo định hướng hợp tác, các bên sẽ phối hợp xây dựng và tiếp thị những sản phẩm du lịch phù hợp với từng thị trường, triển khai các hoạt động marketing và quảng bá trên hệ thống truyền thông của mỗi bên, qua đó nâng cao nhận diện thương hiệu và mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Từ kết nối giữa hàng không, lưu trú và lữ hành, Saigontourist Group hướng tới từng bước hình thành những hành trình du lịch có tính liên kết cao, không chỉ đưa khách New Zealand đến Việt Nam mà còn tạo điều kiện để khách Việt Nam khám phá New Zealand thông qua hệ thống đối tác tại điểm đến.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững, đào tạo nguồn nhân lực

Bên cạnh phát triển sản phẩm, một nội dung quan trọng trong hợp tác là trao đổi kinh nghiệm quản lý và vận hành khách sạn.

Với kinh nghiệm phát triển hệ thống lưu trú tại nhiều điểm đến của New Zealand, Distinction Hotels Group được kỳ vọng trở thành đối tác để Saigontourist Group trao đổi kinh nghiệm về quản trị khách sạn, phát triển sản phẩm lưu trú, tổ chức dịch vụ và đặc biệt là các mô hình phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Hai bên sẽ nghiên cứu các chương trình trao đổi chuyên môn, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm giữa đội ngũ quản lý, cán bộ và nhân sự trong lĩnh vực khách sạn - du lịch.

Đây là hướng hợp tác có ý nghĩa lâu dài đối với Saigontourist Group trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu ngày càng chú trọng đến phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm tác động đến môi trường và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Thông qua việc học hỏi kinh nghiệm từ doanh nghiệp sở tại, Saigontourist Group kỳ vọng có thể tiếp nhận những mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam, đồng thời chia sẻ với đối tác New Zealand những kinh nghiệm trong phát triển hệ sinh thái khách sạn, ẩm thực, lữ hành, MICE và dịch vụ du lịch tại Việt Nam.

Từ hợp tác doanh nghiệp đến mở rộng thị trường Oceania

New Zealand là thị trường có tiềm năng đối với du lịch Việt Nam, đồng thời là điểm đến ngày càng được du khách Việt Nam quan tâm. Việc xây dựng mạng lưới đối tác tại chỗ vì thế có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển sản phẩm hai chiều và tạo thêm lựa chọn cho du khách.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, cho biết việc hợp tác với Distinction Hotels Group nằm trong định hướng xây dựng hệ sinh thái đối tác tại các thị trường quốc tế, trong đó Saigontourist Group không chỉ đưa khách quốc tế đến Việt Nam mà còn từng bước mở rộng năng lực phục vụ khách Việt Nam tại các điểm đến nước ngoài.

“Chúng tôi kỳ vọng sự kết nối giữa Saigontourist Group, Vietnam Airlines và Distinction Hotels Group sẽ tạo nên một chuỗi giá trị bổ trợ từ hàng không, lưu trú đến lữ hành. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để hai bên chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đào tạo nguồn nhân lực và cùng nghiên cứu những mô hình phát triển du lịch bền vững”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết.

Theo bà, khi các doanh nghiệp cùng tham gia vào một hệ sinh thái thay vì hoạt động riêng lẻ, khả năng hình thành những sản phẩm có sức cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường sẽ cao hơn.

Việc mở rộng hợp tác tại New Zealand cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới đối tác của Saigontourist Group tại châu Đại Dương, đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới và tăng cường các chương trình xúc tiến du lịch hai chiều.