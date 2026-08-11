Chi hội Concierge TPHCM ra mắt, mở thêm bước kết nối và chuyên nghiệp hóa đội ngũ dịch vụ khách hàng cao cấp

Các đại biểu dự lễ ra mắt Chi hội Concierge TPHCM trưa 11-8

Trưa 11-8, Hiệp hội Du lịch TPHCM (HTA) tổ chức lễ ra mắt Chi hội Concierge TPHCM, đánh dấu bước phát triển mới trong việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng cao cấp (concierge), góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm du khách tại TPHCM.

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Chi hội có 50 hội viên, gồm 47 hội viên chính thức và 3 hội viên liên kết. Các hội viên là những nhân sự giàu kinh nghiệm, thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển để hỗ trợ du khách, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tại lễ ra mắt, ông Đặng Trung Trực, Trưởng bộ phận Thông tin khách hàng tại The Reverie Saigon, được bầu làm Chủ tịch Chi hội.

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Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, kỳ vọng Chi hội Concierge TPHCM sẽ trở thành cầu nối giữa đội ngũ concierge trong nước với mạng lưới quốc tế, tăng cường liên kết doanh nghiệp, nâng cao trải nghiệm du khách và góp phần thúc đẩy du lịch TPHCM phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, đánh giá việc thành lập chi hội là bước tiến tích cực trong quá trình chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực du lịch; kết nối du khách với các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm đặc sắc của thành phố. Sở Du lịch kỳ vọng chi hội sẽ đẩy mạnh đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối quốc tế và góp phần nâng tầm chất lượng phục vụ du khách.

THI HỒNG