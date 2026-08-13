Cảnh báo tour du lịch tự phát dịp 2-9

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày (từ 29-8 đến 2-9), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có đề nghị các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ du khách. Tuy nhiên, Cục cũng cảnh báo rủi ro đối với các tour du lịch tự phát do cá nhân, KOL, KOC quảng bá, tổ chức.

Du khách tham quan vịnh Lan Hạ (Hải Phòng). Ảnh THU HÀ

Cùng với hoạt động phục vụ khách, trong đó có công tác bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo khách du lịch tham gia bảo hiểm du lịch; có hình thức cảnh báo rủi ro khi tham gia các tour du lịch tự phát hoặc chương trình do cá nhân, KOL, KOC quảng bá, tổ chức không bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch, xử lý nghiêm vi phạm về điều kiện kinh doanh, chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, môi trường và an toàn thực phẩm.

Cục yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ thực hiện đúng quy định về niêm yết giá, công khai giá phòng, giá dịch vụ, phụ thu, chương trình khuyến mại, chính sách hoàn tiền và điều kiện hủy, thay đổi đặt phòng; bán đúng giá niêm yết và cung cấp đầy đủ, đúng chất lượng dịch vụ đã thỏa thuận với khách. Các địa phương phải duy trì đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách.

Các địa phương cũng được khuyến khích tổ chức sự kiện kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, xây dựng sản phẩm du lịch về nguồn gắn với lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng...

VĨNH XUÂN