Samsung Việt Nam ưu đãi lớn mùa World Cup

Đón chào không khí sôi động của Giải bóng đá thế giới 2026 (FIFA World Cup), Công ty Điện tử Samsung Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi lớn, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị nghe nhìn và thưởng thức trọn vẹn không khí bóng đá đỉnh cao ngay tại nhà.

Với nhiều tính năng AI, TV Samsung hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc vượt trội mùa World Cup

Theo đó, người dùng mua sắm các sản phẩm AI TV mới gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD, The Frame sẽ nhận được ưu đãi lên đến 26 triệu đồng, thăng hạng toàn diện trải nghiệm xem World Cup với ngân sách tiết kiệm.

Ưu đãi bao gồm 3 năm bảo hành, trả góp 0%, tặng loa thanh S700D, loa tranh LS60D và gói ứng dụng giải trí. Người dùng còn nhận thêm ưu đãi lên đến 300.000 đồng khi lắp đặt Internet Viettel với tốc độ Gigabits, mang đến trải nghiệm mượt mà để không bỏ lỡ bất kỳ nhịp bóng nào. Ngoài ra, khi mua sắm loa tháp (Sound Tower), người dùng cũng nhận được ưu đãi tặng kèm micro để sẵn sàng bung nhạc hết nấc, bật chất cuồng nhiệt xuyên suốt mùa giải.

Khảo sát của Samsung cho thấy Việt Nam hiện là quốc gia có lượng truy cập Samsung Smart TV cao nhất Đông Nam Á, nằm trong Top 2 châu Á và Top 10 toàn cầu. Chỉ tính từ đầu năm 2025, Samsung ghi nhận thêm hơn 1 triệu người dùng OTT mới với thời lượng sử dụng trung bình từ 4 - 6 giờ mỗi ngày cho các nhu cầu giải trí, xem phim, thể thao và gaming.

Thông qua mối quan hệ hợp tác với các nền tảng OTT tại Việt Nam, Samsung tiếp tục đa dạng hoá nội dung cho người dùng. Trong đó, VTVgo sẽ đưa các sự kiện thể thao như World Cup 2026 và các chương trình quốc gia lên hệ sinh thái Samsung Smart TV. VieON cung cấp thêm nội dung giải trí, còn FPT Play tập trung vào các giải đấu thể thao như Ngoại hạng Anh.

TV Samsung sở hữu nhiều công nghệ đột phá về AI, đặc biệt là các tính năng tối ưu cho thể thao, Samsung sẵn sàng mở ra trải nghiệm bóng đá tuyệt đỉnh cho người dùng xuyên suốt World Cup như Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode), chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller, công nghệ AI nâng cấp vượt trội (AI Upscaling Pro)… Ngoài ra, trợ lý Vision AI Companion (VAC) tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Bixby, Microsoft Copilot và Gemini, có thể trả lời nhanh các câu hỏi của người dùng, như tỷ lệ bảo vệ khung thành thành công của một thủ môn suốt mùa giải, số lượng bàn thắng của một cầu thủ, dự đoán kết quả trận đấu.

Bên cạnh các tính năng AI, tín đồ bóng đá cũng có thể khuếch đại trải nghiệm âm thanh bằng việc kết hợp AI TV với loa thanh, loa tháp Samsung khi thưởng thức các trận đấu trong khuôn khổ World Cup. Thông qua tính năng Q-symphony, người dùng có thể đồng bộ loa TV với loa thanh, từ đó gia tăng số kênh âm thanh và tái tạo trải nghiệm âm thanh vòm phủ khắp mọi khu vực trong phòng.

Với nhiều tính năng hình ảnh, âm thanh được tối ưu cho trải nghiệm xem bóng đá, AI TV và các sản phẩm âm thanh từ Samsung mang lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Mỹ, Canada và Mexico trở nên sống động hơn với mọi gia đình.

BÌNH LÂM