Samsung khánh thành Trung tâm Đào tạo điều hòa không khí tại HCMUTE

Trung tâm được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu cho ngành điều hòa không khí tại Việt Nam.

Trung tâm Đào tạo điều hòa không khí tại HCMUTE được trang bị đầy đủ các sản phẩm của Samsung để sinh viên nghiên cứu

Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina vừa khánh thành Trung tâm Đào tạo điều hòa Không khí Samsung (Samsung Air-Conditioning Training Center) tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE), đặt tại Khoa Cơ khí động lực thuộc Bộ môn Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh.

Ông JinHyuk Oh, Cố vấn chiến lược cấp cao ngành hàng Điều hòa không khí Samsung Việt Nam cho biết: “Trung tâm Đào tạo Điều hòa Không khí tại HCMUTE là minh chứng rõ nét cho cam kết cùng nhà trường đào tạo, truyền cảm hứng và mở rộng cơ hội cho thế hệ kỹ sư trẻ. Với thế mạnh công nghệ toàn cầu và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trong lĩnh vực HVAC, Samsung mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, những người sẽ dẫn dắt sự phát triển bền vững của ngành trong tương lai”.

Trung tâm Đào tạo Điều hòa không khí Samsung được thành lập nhằm mang đến cho sinh viên môi trường học tập gắn liền với thực tế, nơi lý thuyết được kết hợp cùng trải nghiệm thực hành trên các mô hình vận hành tiêu chuẩn công nghiệp. Đây cũng là nền tảng để Samsung và HCMUTE triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu về thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống điều hòa không khí.

Ngoài phục vụ sinh viên, trung tâm còn là địa điểm đào tạo kỹ thuật cho khách hàng, đối tác và các chương trình hợp tác chuyên sâu do Samsung tổ chức – góp phần lan tỏa kiến thức và chuẩn mực kỹ thuật tiên tiến đến cộng đồng.

Trung tâm hoạt động theo mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường: giảng viên của Bộ môn Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh đảm nhận giảng dạy chính trong chương trình đào tạo, trong khi các chuyên gia Samsung huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật, đảm bảo hệ thống vận hành đúng tiêu chuẩn, một số chuyên đề đặc trưng sẽ được đào tạo trực tiếp cho sinh viên bởi chuyên gia Samsung.

Trung tâm được trang bị đầy đủ các hệ thống điều hòa không khí đang được ứng dụng phổ biến trên thị trường giúp tăng cường khả năng tiếp cận và thực hành cho sinh viên, giảng viên, khách hàng và đối tác của Samsung…

KIM THANH